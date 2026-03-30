FGJEM consigue 600 años de prisión a célula delictiva por triple homicidio en Metepec

Luego de ser declarados responsables por el delito de homicidio en agravio de tres víctimas, César Leopoldo Avelizapa Hernández, alias “El Richard”, María Fernanda Ruiz Cervantes, alias “La Loba”, Agustín Mendoza Palacios, alias “El Chacarrón”, Cristian Saúl Morando Vázquez, alias “El Vagancia” y Diego Flores Gallegos alias “El Putla” fueron sentenciado a 600 años de prisión.

Los cinco sentenciados formaban parte de una célula relacionada con diversos delitos de alto impacto en el Valle de Toluca (Foto: Especial).

Las investigaciones realizadas por hechos ocurridos el pasado 11 de enero del 2025, permitieron precisar que, tres masculinos se encontraban al interior de una casa habitación ubicada en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, en Metepec, lugar hasta donde llegaron los hoy sentenciados portando armas de fuego.

Desde el exterior de la casa, César Leopoldo, alias “El Richard” comienza a agredir verbalmente a las víctimas mientras que María Fernanda, alias “La Loba”, observa hacia el interior del inmueble confirmando la presencia de las víctimas, por lo que Cristian Saúl “N”, alias “Vagancia” dispara en contra de las víctimas mientras que Agustín, alias “El Cacharrón” y Diego “N”, alias “El Putla”, realizaban labores de vigilancia en la calle.

Una vez consumada la agresión, los responsables huyeron del lugar.

El avance de las investigaciones permitió identificar a los responsables del hecho, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual, al ser cumplimentada permitió ponerlos a disposición de la autoridad e ingresarlos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde fueron vinculados a proceso.

Durante la etapa de investigación la Fiscalía estatal pudo aportar ante el Juez más pruebas que demostraban la participación de los detenidos por lo que, con base en ellas, la Autoridad Judicial estableció la culpabilidad de César Leopoldo Avelizapa Hernández alias “El Richard”, María Fernanda Ruiz Cervantes alias “La Loba”, Agustín Mendoza Palacios alias “El Chacarrón”, Cristian Saúl Morando Vázquez alias “El Vagancia” y Diego Flores Gallegos alias “El Putla” en el delito de homicidio calificado, en agravio de tres masculinos.

Por tal razón cada uno de los detenidos fue sentenciado a 120 años de prisión, 40 años por cada víctima; al pago de una multa de 227 mil 997 pesos; así como al pago de 713 mil 768 pesos por concepto de reparación del daño; además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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