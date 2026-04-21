Identifica Fiscalía a tirador en Teotihuacán: era un “copycat”

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, resaltó que la evidencia recolectada tras el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán arroja un perfil psicopático del agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien presentaba una tendencia a replicar matanzas ocurridas en otros tiempos y lugares, fenómeno conocido como «copycat».

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México (Foto: Especial).

De acuerdo con el fiscal, el análisis de literatura, imágenes y manuscritos alusivos a hechos violentos de 1999 en Estados Unidos encontrados entre sus pertenencias, sugiere que el acto fue planeado de manera solitaria y sistemática, descartando la participación de colaboradores externos.

Las investigaciones ministeriales confirmaron que el sujeto realizó labores de inteligencia previas, hospedándose en hoteles aledaños y visitando el sitio con antelación para trazar su plan de acercamiento.

Dos personas muertas fue el saldo final de este incidente ocurrido el lunes 20 de abril, siendo las víctimas el propio agresor y una mujer de nacionalidad canadiense.

El fiscal general detalló que, además de la víctima mortal, otras 12 personas resultaron afectadas, de las cuales siete presentaron heridas por proyectil de arma de fuego, incluyendo a un adolescente de 13 años y un niño de seis años. Durante el procesamiento de la escena, se aseguraron un revólver calibre .38 especial, un arma punzocortante y una mochila con 52 cartuchos útiles, indicios que sugieren que el atacante tuvo oportunidad de recargar su arma al menos en dos ocasiones durante la agresión contra los turistas.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristobal Castañeda presentó la cronología oficial de los hechos, informando que el primer reporte se recibió a las 11:20 horas, alertando sobre la presencia de un hombre armado amagando a civiles en el Centro Ceremonial.

A las 11:30 horas, elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio y repelieron una agresión directa del sujeto, logrando herirlo en una pierna. Según el reporte de seguridad, a las 11:45 horas el agresor se privó de la vida de manera voluntaria al verse acorralado por las fuerzas federales a una distancia no mayor a 15 centímetros. El secretario confirmó que de los 13 lesionados totales, siete fueron por impacto de bala y el resto por caídas durante el desalojo, precisando que las víctimas extranjeras provienen de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y Países Bajos.

Finalmente, las autoridades informaron que para el resguardo de la zona arqueológica se desplegaron 300 elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, además del apoyo del Grupo Relámpagos y la Cruz Roja para el traslado de los heridos.

El secretario de Seguridad puntualizó que se logró identificar el vehículo de plataforma digital en el que arribó el atacante, el cual ya se encuentra bajo resguardo para las diligencias correspondientes. Ambos funcionarios coincidieron en que la intervención de la Guardia Nacional evitó consecuencias mayores, por lo que la situación jurídica de los cinco elementos que accionaron sus armas se determinará bajo la causal de cumplimiento del deber y ejercicio legítimo de sus funciones.

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