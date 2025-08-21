Fiscalía cambia 26 mandos superiores

Como parte del Programa Permanente de Rotación que, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se lleva a cabo desde el mes de marzo de 2022, y con el fin de atender el constante y justificado reclamo de la sociedad ante la dilación institucional al momento que acuden a presentar o intentar presentar una denuncia, fueron designados 26 servidoras y servidores públicos en nuevos cargos de mandos superiores.

Los cambios fueron en la Agencia de Investigación Criminal, una Fiscalía Central, tres Coordinaciones Generales, nueve Fiscalías Regionales, siete Fiscalías Especializadas, dos Coordinaciones Regionales, dos Direcciones Generales y una Titular de Unidad. (Foto: Especial).

Para responder a la demanda de una correcta atención y de desarrollar de manera óptima la obligación investigativa de la Institución, el Fiscal General de Justicia del Estado de México designó titulares de la Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía Central de Atención Especializada, Coordinación General de Combate al Secuestro, Coordinación General de Combate al Homicidio, Coordinación General de Litigación, así como en las Direcciones Generales de Amparos y de Medidas Cautelares,

Los nombramientos también impactan en nueve Fiscalías Regionales que son: Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tecámac, Texcoco y Valle de Bravo.

A partir del pasado 16 de agosto también fueron designados titulares de siete Fiscalías Especializadas que corresponden a las de Asuntos Especiales, Delitos Cometidos Contra el Transporte, Feminicidios, Trata de Personas, Delitos Cometidos por Adolescentes, Secuestro Zona Oriente y Homicidio Valle de México.

De igual forma en las Coordinaciones Regionales para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género de Zona Oriente y de Valle de México.

Al designarlos, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, les hizo énfasis en su obligación y su responsabilidad de procurar justicia de manera pronta y expedita, además de remarcar que es prioritario que lo lleven a cabo con plena empatía con las víctimas y sensibilidad social.

Como parte de esta visión, por sus capacidades desempeñadas en la Institución en favor de las y los agraviados, fueron promovidos cinco Agentes del Ministerio Público a mando superior.

Así mismo, dentro de la reestructuración para mejorar la atención e investigación de aquellos asuntos en los que se requieren actuaciones ministeriales con mayor sensibilidad y empatía, por Acuerdo del Fiscal General, se incorpora la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Adolescentes a la Fiscalía Central para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, con el fin de que en ella se investiguen los delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

Los nombramientos referidos se suman al de quien, desde el pasado 11 de agosto, funge como Titular de la Unidad de Cercanía Social Y Atención Pronta a la Denuncia, la cual tiene por objeto que la sociedad cuente dentro de los Centros de Justicia del Estado de México con un punto de atención inicial efectivo, solidario y sensible para su oportuno acceso a la justicia para lo cual contará con 496 servidores públicos entre ministerios públicos, orientadores y administrativos.

El Programa Permanente de Rotación inició en el mes de marzo del 2022, desde entonces más de 1,600 servidoras y servidores públicos han sido reasignados, en algunos casos removidos e incluso sujetos a procedimiento penal, dentro de las acciones de combate a la corrupción, erradicar malas prácticas o por la mejora institucional.

