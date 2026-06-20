FGJEM obtiene sentencia de 47 años de prisión contra responsable de homicidio en Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión en contra de Julio César Lavis García, alias «El Gordo», luego de acreditar su responsabilidad en el homicidio de un masculino registrado en la capital mexiquense. La víctima viajaba a bordo de un vehículo cuando fue agredida con el fin de despojarla de sus pertenencias.

(Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación, el 14 de mayo de 2025, la víctima solicitó un servicio de taxi por aplicación y al momento de abordar la unidad, en la delegación de Capultitlán, en Toluca, fue interceptada por Julio César Lavis García y otro sujeto que viajaban en una motocicleta. Los agresores sacaron un arma de fuego con la que amenazaron al chofer y a la víctima con el fin de despojarlos de sus pertenencias. El otro masculino disparó en contra de la víctima, quien perdió la vida en el lugar a causa de las heridas, mientras los probables responsables se dieron a la fuga.

El Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes a través de las cuales se identificó a este sujeto como probable responsable, por lo que solicitó ante la Autoridad Judicial la orden de aprehensión por el delito de homicidio. El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de esta Institución, quienes ingresaron a Julio César Lavis García al Centro Penitenciario de la zona, donde quedó a disposición de un Juez. Tras el proceso legal, el Juez determinó su responsabilidad en el delito de homicidio.

La sentencia impuesta fue de 47 años y seis meses de prisión, así como una reparación del daño moral por 13 mil pesos; reparación del daño material por 610 mil 572 pesos y una multa de 322 mil 449 pesos; además de la cancelación de sus derechos civiles y políticos.

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