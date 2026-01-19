FGJEM obtiene sentencia de 62 años de prisión para un individuo por el delito de feminicidio

Luego de recabar y aportar las pruebas necesarias para acreditar la participación de Fernando Martínez Martínez en el delito de feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia de 62 años de prisión en contra de dicho sujeto.

El sentenciado, habría agredido a quien era su pareja sentimental en la comunidad de San Miguel Ameyalco, en Lerma (Foto: Especial).

Mediante las investigaciones efectuadas por el Agente del Ministerio Público fue posible establecer que, el 4 de agosto de 2020, el hoy sentenciado junto con la víctima, quien era su pareja sentimental, se encontraban en su domicilio ubicado en el paraje El Arenal, de la comunidad de San Miguel Ameyalco en Lerma, cuando él la comenzó a agredir físicamente hasta privarla de la vida, para posteriormente huir del lugar.

Luego de que fuera identificado como presunto responsable, la Fiscalía mexiquense solicitó al Juez una orden de aprehensión en su contra, la cual una vez cumplimentada, permitió su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para quedar a disposición de la Autoridad.

El Órgano Jurisdiccional, tras valorar todos los elementos de prueba exhibidos por esta institución, determinó su culpabilidad en el delito de feminicidio y determinó una pena de 62 años y seis meses de prisión, además le impuso una multa de 341 mil 4 pesos; así como al pago de 1 millón 848 mil 300 pesos por concepto de reparación del daño, además de que sus derechos políticos y civiles quedaron suspendidos.

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