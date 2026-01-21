martes, octubre 27, 2026
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FGJEM vincula a proceso a individuo investigado por el delito de feminicidio

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Redacción Así Sucede
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Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su posible responsabilidad en el delito de feminicidio, un individuo identificado como Juan Manuel “N” fue vinculado a proceso por una Autoridad Judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, perteneciente al municipio de Toluca (Foto: Especial).

Según se desprende de las primeras investigaciones iniciadas por esta Institución, el pasado 8 de enero de este año, la víctima y su pareja sentimental, el hoy imputado, viajaban en un automóvil sedán con rumbo a la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan del municipio de Toluca, cuando éste habría sacado un arma de fuego y habría disparado en su contra provocándole la muerte, para después huir del lugar.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, y con el avance en las indagatorias fue posible identificar a Juan Manuel “N” como posible partícipe de este ilícito, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras valorar los datos recabados y aportados por esta Representación Social, determinó su vinculación a proceso imponiendo como medida cautelar prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

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