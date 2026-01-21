FGJEM vincula a proceso a individuo investigado por el delito de feminicidio

Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su posible responsabilidad en el delito de feminicidio, un individuo identificado como Juan Manuel “N” fue vinculado a proceso por una Autoridad Judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, perteneciente al municipio de Toluca (Foto: Especial).

Según se desprende de las primeras investigaciones iniciadas por esta Institución, el pasado 8 de enero de este año, la víctima y su pareja sentimental, el hoy imputado, viajaban en un automóvil sedán con rumbo a la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan del municipio de Toluca, cuando éste habría sacado un arma de fuego y habría disparado en su contra provocándole la muerte, para después huir del lugar.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, y con el avance en las indagatorias fue posible identificar a Juan Manuel “N” como posible partícipe de este ilícito, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras valorar los datos recabados y aportados por esta Representación Social, determinó su vinculación a proceso imponiendo como medida cautelar prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

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