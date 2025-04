Fideicomiso Turístico del Edoméx rechaza proyectos que no cumplen con normatividad

Al momento del Subcomité del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de México, ha recibido entre 30 y 40 proyectos ingresados desde la iniciativa privada, ayuntamientos y la propia autoridad gubernamental, con el fin de obtener recursos para esquemas de promoción, capacitación y la realización de eventos específicos en materia turística en toda la entidad.

(Foto: Especial).

Martín Ramírez Olivas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio del Valle De Toluca, señaló que algunos de estos han sido rechazados toda vez que no cumplen con los lineamientos que han sido establecidos como reglas de operación del mismo.

“El hecho de qué sean municipios turísticos, no garantiza que los proyectos sean autorizados, estos tienen que cumplir con la normatividad, no se trata de financiamientos, sino esquemas de promoción, que son comprobables, ante el Fideicomiso y la autoridad y por lo tanto pueden o no ser autorizados.”

Señaló que sólo en el periodo de semana Santa, se recaban entre 3 y 4 millones de pesos por el concepto del impuesto al hospedaje por ser una temporada de alto consumo, lo que refleja que el Estado de México tiene en el turismo, una gran fuente de negocio.

Actualmente los recursos que conforman el Fideicomiso de Promoción Turística son obtenidos como parte del cobro del impuesto del 4% al hospedaje de las personas que pernoctan en territorio, Mexiquense recibidos por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de finanzas, y de esta manera trasladados para crear el fondo que da viabilidad a una serie de proyectos que permitan incrementar el aforo de visitantes y la Promocion Turistica de la Entidad.

Los proyectos presentados son evaluados por un comité, conformado por autoridades estatales y representantes empresariales entre los que están Concaem, Canirac y Canaco.

