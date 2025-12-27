Fiestas decembrinas generan hasta 11 kilos de chatarra electrónica por persona

La temporada navideña trae consigo un aumento en la compra y reemplazo de dispositivos electrónicos, pero también un incremento preocupante de residuos tecnológicos que terminan en tiraderos a cielo abierto. De acuerdo con The Global E-Waste Monitor 2024, cada mexicano puede generar hasta 11 kilos de chatarra electrónica solo en estas fechas, contribuyendo a un total anual de 1.5 millones de toneladas de desechos electrónicos en el país, una cifra que supera por cinco veces la cantidad reciclada.

Especialistas advierten que la mezcla de celulares, computadoras y cables con residuos orgánicos en vertederos provoca la liberación de metales pesados tóxicos, como cadmio y litio, que se combinan con lixiviados y terminan infiltrándose en los mantos acuíferos, afectando ríos y el suministro de agua potable. México es, además, el tercer mayor generador de basura electrónica en América, solo detrás de Estados Unidos y Brasil.

La UNAM destaca que, aunque es posible recuperar materiales como aluminio, oro, cobre, platino y litio, los metales pesados y retardantes de flama son difíciles de extraer y representan un severo riesgo ambiental y sanitario. Entre los efectos en la salud se encuentran alteraciones citogenéticas, daños neurológicos, deterioro inmunológico y riesgos perinatales, además de la posibilidad de desarrollar cáncer.

La causa principal del incremento en estos residuos es la obsolescencia programada, que limita la vida útil de teléfonos, computadoras y electrodomésticos. Como respuesta, algunas empresas tecnológicas han impulsado la venta de equipos reacondicionados; firmas como Clevercel afirman que los dispositivos seminuevos pueden ofrecer un desempeño similar al de uno nuevo, con un ahorro de hasta 60% del costo original y una reducción del 92% en emisiones de CO₂ por unidad reacondicionada.

A escala mundial, los desechos electrónicos alcanzaron 62 millones de toneladas en un año, suficientes para llenar cinco veces el Estadio Azteca. Esta basura se clasifica en seis categorías principales: aparatos de refrigeración, pantallas, lámparas, electrodomésticos grandes, aparatos pequeños y equipos informáticos.

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