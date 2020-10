Filem realiza conversatorio “El erotismo y el cuento”

Durante la sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, Filem 2020, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Toluca y a través de redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, se realizó el conversatorio “El erotismo y el cuento”.

Intercambian Ana Clavel y Mauricio Carrera ideas sobre erotismo (Foto: especial)..

Ana Clavel y Mauricio Carrera dialogaron sobre el relato breve, que es el cuento, que permite a los creadores tratar cualquier tema ya que la brevedad y el objetivo sorpresivo dan una libertad única.

“Dilucidar sobre la temática del erotismo, a mí me atraía mucho más por el lado de pensar que en todo texto bien escrito, en todo cuento bien urdido, hay una dosis de erotismo, y no tiene que ver con el tema en sí, si no con la necesidad del escritor de transmitir, de pensar, de hacer una suerte de asedio, para que el lector no suelte el libro.

“En el sentido de que, efectivamente, la temática erótica, pareciera que nos limita, pero lo erótico está en la manera de narrar, cuando a mí me adjudican esa etiqueta de erotismo, me parece fundamental esta máxima de Roland Barthes que dice “el texto que usted escribe debe mostrarme que me desea´”, detalló la escritora, una de las grandes representantes de este género en México.

Por su parte, Mauricio Carrera, escritor, periodista cultural, guionista y profesor mexicano, argumentó que los escritores son seductores, además de seducir a través de lo que dicen, es decir, por medio de las palabras e historias que conlleva una carga erótica, a través del lector, la lectora y lo que dicen los escritores.

“Definamos lo que es el erotismo, como dice Roland Barthes, el erotismo es la imaginación de la piel, y lo erótico no tiene que ver con la carne tiene que ver con muchos otros factores. Por ejemplo, Enrique Serna dice que el erotismo es el homenaje que la inteligencia rinde a la vulgaridad de la carne”, mencionó Carrera.

Las y los jóvenes tuvieron oportunidad de conversar con los autores y resumir que el erotismo puede ser bello, pero también duele e invitaron a conocer más de este género a través de la lectura.

De igual forma, durante la charla “El miedo y el cuento”, Liliana Blum y Bernardo Esquinca coincidieron en que éste es uno de los temas más complicados por el factor sorpresa y que el miedo, esa reacción que se produce ante un peligro inminente, es sin duda la que atrapa al lector.

Liliana Blum hizo una diferencia entre el miedo, el terror y el horror, para dejar claro hacia dónde se dirige el cuento que busca provocar miedo.

“El terror yo lo tomo como algo tangible que tiene una explicación o causa, el miedo al dolor físico, a envejecer, a las fobias. Por otro lado está el horror, que es el que uno más disfruta, y tiene que ver con lo paranormal, es decir, los fantasmas, los monstruos, los demonios, el alien, es terapéutico, ya que es una alegría salir de la realidad”, detalló Liliana Blum.

“Los miedos del mundo real no son la gran cosa, tenemos que superarlos, aprender a convivir con ellos, como en este confinamiento que aprendemos a vivir con el miedo al contagio y nos sirve para probar qué tan valientes o cobardes somos, pero no sirve de mucho, lo que sí sirve es pasar por el tamiz de la literatura”, afirmó Esquinca.

Para mayor información acerca de las actividades de la Filem 2020, se puede consultar la programación en las redes sociales @FilemMx.

