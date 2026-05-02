miércoles, noviembre 4, 2026
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Finaliza onda de calor en el Valle de Toluca por frente frío

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Redacción Así Sucede
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Para el Valle de Toluca este sábado 2 de mayo se pronostica un día medio nublado, con una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 0 por ciento, con 1 litro por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 47 por ciento. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de 3 kilómetros por hora, con ráfagas de 7 kilómetros por hora.

La temperatura punto de rocío será de 5 grados Celsius. (Imagen: SMN)

A nivel nacional, el frente frío núm. 48 se desplazará sobre el golfo de México, el oriente y el sureste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla, Tabasco y Campeche; puntuales fuertes en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Ciudad de México, todas con descargas eléctricas.

La masa de aire polar que impulsa al frente originará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz. También se presentarán rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tabasco durante la madrugada del domingo.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

El ingreso de aire húmedo sobre el centro y sur del litoral del océano Pacífico ocasionará intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero y Michoacán, y lluvias aisladas en zonas de Jalisco. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, finalizando en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz.

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