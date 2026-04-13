Finalizan bomberos de Toluca jornada de cinco horas tras sofocar fuego en ferretería y zapatería

Luego de una intensa jornada de trabajo que se prolongó por cinco horas, elementos de Protección Civil y Bomberos lograron sofocar un incendio que afectó dos establecimientos comerciales en la zona de la Terminal-Mercado Juárez.

El reporte fue recibido a través del Centro de Mando Municipal, lo que permitió movilizar a los cuerpos de emergencia hacia el cruce de las calles Isidro Fabela y Diana Laura (Foto: Especial).

Juan Carlos Yáñez, coordinador de la corporación, informó que el siniestro ocurrió en una ferretería de aproximadamente mil metros cuadrados y una zapatería de 20 metros cuadrados y dejó únicamente pérdidas materiales, sin víctimas que lamentar.

Personal de emergencias realizó el combate directo a las llamas y, posteriormente, ejecutó las labores de remoción de escombros al interior de ambos locales para asegurar la zona.

Se contó con el apoyo de los cuerpos de bomberos de San Mateo Atenco, Lerma, Xonacatlán, Metepec y Tenancingo, quienes sumaron esfuerzos para contener el avance del fuego, señaló Yáñez.

Aunque las causas exactas del incendio se desconocen de manera oficial, los primeros indicios sugieren que un cortocircuito originó el fuego y corresponderá a la autoridad competente realizar los peritajes necesarios para determinar con precisión el origen del siniestro.

Con la conclusión de las labores de enfriamiento, la zona quedó bajo resguardo para garantizar la seguridad de los negocios colindantes y transeúntes.

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