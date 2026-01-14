Financiamiento: principal obstáculo para 7 de cada 10 emprendedores

Siete de cada diez emprendedores siguen teniendo como una de sus principales limitantes de crecimiento el financiamiento que les permita ampliar su capacidad productiva, atender a nuevos clientes y establecer lugares o puntos de venta, señaló Cinthia Camarillo, presidenta de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México en el Valle de Toluca.

se han otorgado créditos a través de dependencias de gobierno, estos no cuentan con montos suficientes para atender procesos de crecimiento de las unidades económicas

El acceso a créditos tiene que ver con las garantías que se pueden presentar para obtener los recursos, así como con los costos para cubrir los montos de interés requeridos, los cuales en muchos casos resultan inaccesibles.

Explicó que, si bien se han otorgado créditos a través de dependencias de gobierno, estos no cuentan con montos suficientes para atender procesos de crecimiento de las unidades económicas.

Otro de los grupos que deben ser atendidos es el de los emprendimientos de mayor nivel, es decir, los tecnológicos, de productos o servicios especializados y de mayor impacto económico.

Según la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, el alto costo del crédito (25.8 %) y la falta de financiamiento (20.7 %) se mantienen como los principales obstáculos para las PyMES.

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