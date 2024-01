Seguramente has escuchado hablar del término finanzas personales y bueno, no es otra cosa más que tus recursos económicos y financieros —dinero en efectivo, depósitos bancarios, préstamos o acciones— de los que se busca que hagas un manejo adecuado. En ese sentido, la intención es aprender a diseñar un presupuesto para vivir con base en tus posibilidades y ahorrar lo suficiente a fin de alcanzar objetivos a largo plazo.

En eso es fundamental que el dinero que tienes cubra tus necesidades pero igualmente permita crear un fondo de emergencia que puede ser ante una enfermedad, la pérdida de empleo o un pago imprevisto o requerido y que guardes para un descanso y la jubilación. Obviamente, no es fácil y pensamos que hacer un plan es muy riguroso o que en este momento no lo necesitas. Pero pasa que la mayoría de la gente no visualiza lo que ocurrirá en el largo plazo y por lo mismo no calcula su dinero en función de sus gastos o al final de la quincena no se dio cuenta en qué se gastó el dinero.

En este punto hay que hacer un paréntesis para decir que las deudas de las tarjetas de crédito son el principal obstáculo para salir adelante financieramente; es muy válido, útil y cómodo tenerlas pero no es nuestro dinero real para pagar una compra o en la disposición de efectivo. Es así como hoy en día sobran los cursos presenciales y en línea en que te dan ideas de cómo manejar tu dinero, incluyendo los bienes, y en lo que coinciden es en que tengas estabilidad en el presente y en el futuro. Posiblemente no quieras o no tengas para pagar un curso de finanzas personales pero al menos recuerda que tu futuro económico lo determina la buena o mala gestión que hagas de tu dinero.

Comentarios

comentarios