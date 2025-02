Firma Edomex acuerdo inédito anticorrupción con municipios

Congruente con los principios de los gobiernos de la Cuarta Transformación y en alineación a los objetivos del primer eje del Plan Estatal de Desarrollo: “Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, Estado de Derecho y Austeridad”, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó el Convenio de Colaboración y Coordinación en Transparencia y Combate a la Corrupción, con todos municipios del Estado de México.

El convenio fortalece los programas de auditorías, el Sistema Estatal Anticorrupción y la participación ciudadana para vigilar el uso de los recursos públicos. (Foto: especial).

“Con este convenio avanzamos en la coordinación de auditorías municipales, en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, en la aplicación de medidas de blindaje electoral y en la realización de evaluaciones de confianza, para garantizar que quienes ocupen un cargo público sean personas íntegras”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Este pacto representa un hito en la lucha contra la corrupción, ya que establece mecanismos permanentes de supervisión y control realizados por la Secretaría de Contraloría estatal, sin depender de los gobiernos en turno, con ello se garantizan administraciones trasparentes que den resultados en beneficio del pueblo mexiquense.

Desde el inicio de su gestión, la Mandataria estatal colocó como uno de sus ejes rectores el combate a la corrupción, bajo el principio de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo,” con estas premisas, aseguró que disminuirá la desigualdad, la violencia, la pobreza, la ineficiencia en los servicios públicos, pero sobre todo, se blindará a los gobiernos para que nunca más se abuse del pueblo.

“El pueblo mexiquense ya lo dijo sin rodeos: quiere un gobierno honesto, equitativo y transparente que se traduzca en mejores servicios, un transporte público eficiente, limpieza en las calles, más programas sociales. Actuar con honestidad y transparencia nos ha permitido que más personas tengan acceso a programas sociales,” afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Subrayó que gracias a la política de austeridad, el buen manejo de los recursos y la participación ciudadana, el Gobierno del Estado de México implementó un histórico Plan de Obra Pública que refuerza valores, fomenta hábitos saludables, impulsa la convivencia de las familias, mediante la construcción de una obra con impacto social, en cada uno de los 125 municipios.

En su oportunidad, Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría, informó que el convenio establece las bases y mecanismos para la asesoría, capacitación, implementación y difusión, en materia de Auditoria, Control Interno, Sistemas Estatales Anticorrupción y de Fiscalización; Ética; Denuncias e Investigación; Responsabilidades Administrativas; Evaluación de Confianza, así como Contraloría Social.

Agregó que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. Por ello, dijo, es fundamental una coordinación efectiva entre el Gobierno del Estado y los municipios, que son la instancia más cercana a la ciudadanía, para atender sus necesidades y garantizar su bienestar.

Este convenio fue firmado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez como testigo de honor; Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría estatal; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; y Sintique Mayté Moreno Rodríguez, Presidenta Municipal de Tequixquiac, ambos con la representación de los 125 alcaldes del Estado de México.

