Firma GEM convenio histórico con 23 municipios para regularizar adeudos en suministro de agua

Con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera de los servicios hidráulicos y garantizar el abasto de agua a las familias mexiquenses, el Gobierno del Estado de México signó un Convenio de Regularización Fiscal con 23 municipios de la entidad, resultado de la iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien autorizó la reducción del 100 por ciento de los accesorios y los gastos de ejecución publicado en la Gaceta del Gobierno estatal.

Esta iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez fue publicada por la Secretaría de Finanzas en la Gaceta de Gobierno, el 22 de agosto de 2025.

Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua delEstado de México (CAEM), destacó que la firma de este convenio representa un paso estratégico para fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar la operación de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento, así como avanzar en el cumplimiento de los compromisos fiscales, en beneficio directo de la población.

Este acuerdo histórico permitirá a los municipios regularizar adeudos relacionados con el suministro y manejo del agua, mediante esquemas flexibles que favorezcan la estabilidad financiera de los ayuntamientos e impulsen una gestión más eficiente, responsable y transparente de los recursos hídricos.

La firma se realizó con los municipios de Nextlalpan, Ixtapan de la Sal, Texcalyacac, Otumba, Donato Guerra, Chicoloapan, Xonacatlán, Axapusco, Sultepec, Timilpan, Joquicingo, Naucalpan, Luvianos, Amatepec, Jilotepec, Malinalco, Teotihuacán, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Hueypoxtla, Chimalhuacán, Zinacantepec y Huixquilucan.

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