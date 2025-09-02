Firman convenio para fortalecer prácticas sanitarias en estaciones de servicio y agencias automotrices

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos firmó un convenio con la Secretaría de Salud del Estado de México, con el fin de acercar información y promover el cumplimiento de la norma en materia sanitaria relacionada con el sector.

El convenio, firmado a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la entidad, busca proteger de manera eficiente a los usuarios de estaciones de servicio y agencias automotrices, así como a sus colaboradores en áreas mecánicas y de servicio.

Con esto, además, se buscará mejorar los procesos y productos que se ofrecen a la población, así como la certificación y capacitación de los colaboradores, y la difusión de campañas en materia de sanidad.

Víctor Mena, presidente de AMDAMEX, señaló que también se aplicarán las guías de autoevaluación para mejorar las condiciones y prácticas sanitarias, y garantizar el cumplimiento normativo en las estaciones de servicio.

En la firma del convenio, la secretaria de Salud, Macarena Montoya, explicó que se busca impactar en todas las unidades económicas, con el objetivo de mejorar sus prácticas sanitarias, además de evitar sanciones o revisiones que puedan afectar su operación, ya que, con previa información, pueden tener mejores condiciones de funcionamiento y fomentar la autorregulación.

