Firman GEM y Ayuntamiento de Zinacantepec convenio para agilizar justicia laboral

En el marco de las jornadas permanentes de conciliación laboral y con el objetivo de agilizar la solución de conflictos entre empleadores y trabajadores, la Secretaría del Trabajo del Estado de México y el municipio de Zinacantepec firmaron un convenio de colaboración.

GEM y Zinacantepec unen esfuerzos para agilizar justicia laboral (Foto: Especial).

Durante el acto, Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez con una justicia laboral cercana, eficiente y respetuosa de la dignidad de las y los trabajadores mexiquenses.

El acuerdo, en el que participan la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, fortalece la coordinación para optimizar procedimientos y priorizar soluciones conciliatorias que garanticen justicia laboral pronta y expedita.

Firman convenio para resolver conflictos entre empleadores y trabajadores (Foto: Especial).

Por su parte, Fernando Vilchis Viveros señaló que esta medida permitirá resolver con mayor rapidez los casos pendientes, evitando prolongar procesos que afectan tanto a los empleados como a la administración pública.

Con la firma de este convenio, ambas instancias reafirmaron su voluntad de trabajar de manera conjunta para que la justicia laboral en el Estado de México se traduzca en certeza, equidad y bienestar para la ciudadanía.

Comentarios

comentarios