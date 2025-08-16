Firme la transformación de espacios públicos con Yo Pongo Guapa a Toluca

El programa de limpieza y embellecimiento de espacios públicos Yo Pongo Guapa a Toluca avanza con firmeza en toda la ciudad, al sumar este fin de semana 34 puntos más de intervención.

Más de mil 500 personas participaron en labores de barrido, recolección de basura, desazolve, reforestación, así como en la pinta de guarniciones, banquetas, edificios delegacionales, parques y espacios públicos en general (Foto: Especial).

Estas acciones permiten transformar el entorno y propiciar que las familias se apropien de estos espacios para su convivencia y disfrute, como lo ha instruido el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, desde el inicio del programa en el mes de enero.

Ejemplo de ello fueron las jornadas de limpieza y aplicación de pintura en los parques 18 de Marzo, de la Cruz Comalco y Francia;en el Centro Social de Santiago Miltepec; el Monumento a los Maestros; en Centro Social Jesús Nazareno; el edificio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como las reforestaciones realizadas en Cerrillo Vista Hermosa y Cerrillo Piedras Blancas, por mencionar algunos.

El éxito del programa ha trascendido las fronteras municipales, pues hoy en día se replica en otras partes del país, como en la CDMX con La Ciudad de México se pone Guapa y en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lo que da muestra de la efectividad e impacto de este esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno por la transformación de una sociedad con espacios dignos y seguros.

