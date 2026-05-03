Fiscalía asegura cerca de una tonelada de autopartes en cateo realizado en Chalco

Derivado de una denuncia por el robo de vehículo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dieron cumplimiento a una orden de técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Pablo Atlazalpan, del municipio de Chalco, donde aseguraron cerca de una tonelada de autopartes.

Intervención derivó de denuncia por robo de un vehículo tipo Tsuru; también se localizó otro vehículo con reporte de robo de abril de 2026 y piezas como puertas, cajuelas, salpicaderas, fascias y pedacería. (Foto: Especial)

Luego de recibir la denuncia por el robo de un vehículo tipo Tsuru, la Fiscalía Edoméx inició la investigación que permitió ubicar la unidad con reporte de robo en un predio de esta demarcación, por lo que solicitó ante la Autoridad Judicial la autorización para llevar a cabo el cateo.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía realizaron una acción operativa en la que recuperaron el vehículo con reporte de robo, además de que localizaron un vehículo diverso con reporte de robo del mes de abril de este año.

También fueron localizadas diversas puertas de vehículos de diferentes modelos y marcas, cajuelas, salpicaderas, fascias y pedacería de autopartes, dando un aproximado de una tonelada de piezas automotrices.

Una vez terminada la diligencia ministerial, el predio quedó asegurado para continuar con las investigaciones pertinentes.

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