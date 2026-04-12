Fiscalía del Edoméx aprehende a César “N” por homicidio ocurrido durante robo en Toluca

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendieron a César “N” , quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio cometido en agravio de un masculino al interior de un establecimiento comercial ubicado en la capital mexiquense.

El hoy investigado debe ser considerado inocente hasta que un Juez determine lo contrario. (Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación iniciada por esta Fiscalía, el pasado 4 de marzo de este mismo año, el ahora detenido y dos sujetos más habrían ingresado a un local comercial en Toluca y aparentemente amenazaron y golpearon a las víctimas con armas de fuego con la intención de desapoderarlas de sus pertenencias.

Durante estos hechos, el hoy detenido y sus acompañantes habrían colocado una bolsa en la cabeza de la víctima, lo que ocasionó que perdiera la vida. Luego de llevar a cabo el robo, los presuntos responsables huyeron del lugar.

Al tomar conocimiento de los hechos y recabar información, la Fiscalía pudo identificar a uno de los probables partícipes, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión. El mandamiento fue cumplimentado, permitiendo la aprehensión de César “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para quedar a disposición de la Autoridad Judicial.

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