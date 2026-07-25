Fiscalía del Edomex aprehende a cinco hombres por secuestro exprés y robo a transporte de carga

Cinco individuos fueron aprehendidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de un masculino, identificados como Alexis Josué «N», José Luis «N», Édgar Alan «N», Mauricio Saúl «N» y Erick Ricardo «N».

Los imputados privaron de la libertad a la víctima para desapoderarla de la unidad de transporte, según consta en la carpeta de investigación. (Foto: SSEM)

De acuerdo con las investigaciones, el 14 de julio de este año en Cuautitlán Izcalli, estos cinco individuos y un sujeto más interceptaron y amenazaron con armas de fuego al conductor de un camión que transportaba mercancía valuada en más de 280 mil pesos. El día de los hechos, los sujetos desapoderaron a la víctima de una unidad de transporte de carga, según las investigaciones de la Fiscalía.

Una vez que tomaron el control de la unidad, activaron dispositivos inhibidores de señal, privaron de la libertad a la víctima y la desapoderaron de sus pertenencias y de la mercancía transportada, para posteriormente dejarla encerrada dentro del transporte de carga en el municipio de Tultitlán. Los imputados privaron de la libertad a la víctima para desapoderarla de la unidad de transporte, según consta en la carpeta de investigación.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía mexiquense inició las investigaciones correspondientes mediante las cuales logró identificar a los probables partícipes del hecho delictivo, por lo que solicitó al Juez la orden de aprehensión. La Fiscalía aprehendió a cinco sujetos por secuestro exprés con fines de robo, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

El mandamiento judicial fue ejecutado permitiendo la aprehensión de los cinco individuos, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo. Será dicha autoridad la encargada de definir la situación legal de los cinco investigados, a quienes se les debe considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

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