Fiscalía del Edoméx cumple orden de aprehensión contra policía municipal de Ecatepec por secuestro

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Juan “N” , quien se desempeñaba como policía municipal de Ecatepec y es investigado por su probable participación en el delito de secuestro, en agravio de dos víctimas.

Este es el tercer elemento involucrado en hechos ocurridos en 2025. (Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación, el 6 de noviembre de 2025, las víctimas circulaban en su automóvil por calles de la colonia Valle de Anáhuac, en Ecatepec, cuando una patrulla de la Policía Municipal les cerró el paso, obligándolas a detener su marcha. Del vehículo oficial descendieron tres policías municipales quienes, sin motivo aparente, obligaron a las víctimas a subir a la patrulla.

Ya a bordo de la unidad oficial, comenzaron a circular por varias calles. Uno de los policías les dijo que tenían que entregar 60 mil pesos para dejarlos en libertad. Ante el temor de represalias, las víctimas solicitaron a un familiar hacer un depósito de dinero a una cuenta bancaria, mientras la otra parte sería entregada en efectivo en un lugar determinado.

En el sitio acordado para el pago, el familiar hizo contacto con Brayan Avelino “N” y Tomás “N” , quienes también se desempeñaban como policías municipales y viajaban en un auto con cromática de taxi. Ambos fueron detenidos por policías alertados sobre estos hechos, mientras que Juan “N” escapó del lugar.

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía identificó y acreditó ante una Autoridad Judicial la posible participación de Juan “N”, solicitando y obteniendo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada.

Juan “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica. Debe ser considerado inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena.

Por estos hechos, el pasado 14 de noviembre de 2025, un Juez con sede en Ecatepec dictó vinculación a proceso en contra de Brayan Avelino “N” y Tomás “N”. Este es el tercer elemento involucrado en estos hechos.

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