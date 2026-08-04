Fiscalía del Edomex encabeza quejas ante la Codhem durante 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) se mantiene como la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), al acumular un total de 748 entre enero y julio de 2026.



(Foto: Especial).

De acuerdo con el informe presentado por el organismo, en ese periodo se radicaron más de 3 mil quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Después de la Fiscalía, los ayuntamientos concentran 687 quejas, mientras que el sector educativo suma 502, de las cuales 357 corresponden a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y 145 a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (Seiem).

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social registra 487 quejas, en tanto que el sector salud acumula 224.

La Codhem también informó que, a través de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas, brindó 10 mil 141 servicios a la población, de los cuales 6 mil 398 fueron orientaciones, 649 canalizaciones, 546 gestiones, 66 mediaciones, mil 456 solicitudes de información, 313 remisiones y 722 medidas cautelares.

Entre los derechos humanos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia destacan el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, relacionado con la debida diligencia, con 366 quejas; el mismo derecho vinculado con la debida fundamentación y motivación, con 247 expedientes; y el derecho a la educación, particularmente a recibir una educación libre de violencia, con 228 registros.

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones emitidas durante 2026, la Codhem informó que las 1/2026 y 2/2026, dirigidas al presidente municipal de Toluca, continúan en trámite; las 3/2026, dirigida a los Seiem, y 4/2026, al Ayuntamiento de Atlacomulco, permanecen pendientes de aceptación; mientras que la 5/2026, dirigida a la Fiscalía General de Justicia estatal sigue en proceso.

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