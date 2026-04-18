Fiscalía del Edoméx localiza a titular de organismo de agua de Malinalco tras despliegue operativo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se constituyeron en el domicilio de R.G.P.Z. , titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del ayuntamiento de Malinalco, con motivo de su regreso. La localización de esta persona fue resultado de un amplio despliegue operativo realizado por las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México y otras autoridades.

(Foto: SSEM)

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) , la Secretaría de Marina (Semar) , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , la Fiscalía General de la República (FGR) , el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De manera informal, R.G.P.Z. manifestó a los elementos de la Fiscalía que, por la mañana de este día, «fue dejado sobre una calle del municipio de Malinalco» . El titular del organismo de agua indicó que por el momento no desea rendir entrevista formal en sede ministerial ni ser certificado de su estado de salud, ya que «no se encuentra en condiciones». Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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