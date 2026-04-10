Fiscalía del Edoméx sentencia a 23 años de prisión a líder de banda “Los Cantantes”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la responsabilidad de Erick Javier Torres Silva, alias “El Cantante” , en el delito de robo de vehículo con violencia, por lo que un Juez del Distrito Judicial de Toluca le dictó una sentencia de 23 años y 3 meses de prisión.

Este sujeto era líder de una estructura criminal autodenominada “Los Cantantes”, dedicada al robo de vehículos en el Valle de Toluca. (Foto: SSEM)

Este sujeto era el líder de una estructura criminal autodenominada “Los Cantantes” y estaba considerado como objetivo prioritario dentro de la Estrategia en el Combate al Robo de Vehículo de la Fiscalía mexiquense.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de diciembre de 2024, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika en el boulevard Miguel Alemán, colonia San Miguel Totoltepec, en Toluca, donde fue interceptada por el sentenciado y otros sujetos, quienes tripulaban dos vehículos y una motocicleta. Los implicados utilizaron los vehículos para impedirle el paso, en tanto que Erick Javier Torres Silva la amenazó con un arma de fuego para que entregara el vehículo en el que viajaba. Tras cometer el robo, el ahora sentenciado y sus cómplices huyeron.

La víctima denunció los hechos ante la Fiscalía, por lo que fue iniciada una indagatoria que permitió establecer la intervención de este individuo. Fue aprehendido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial dictó esta sentencia de 23 años y 3 meses de prisión, además de imponerle una multa y el pago de 108 mil 570 pesos por concepto de reparación de daño moral.

Comentarios

comentarios