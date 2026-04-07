Fiscalía del Edoméx vincula a proceso a Cindy “N” por homicidio en Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Cindy “N” por su probable participación en el delito de homicidio cometido en el municipio de Naucalpan.

En caso de encontrarse culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 90 años de prisión. (Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación inicial del Agente del Ministerio Público, el 4 de junio de 2025, afuera de un inmueble ubicado en la colonia Cañada, la víctima se encontraba discutiendo con Cindy “N” y otro masculino de identidad desconocida. Este último sacó de una bolsa una pistola color negro con la que le apuntó a la cabeza a la víctima, exigiéndole el pago de una supuesta deuda económica.

La víctima les dijo que no tenía dinero y que lo entregaría otro día. En ese momento, un testigo gritó que pediría ayuda a la policía, por lo que la víctima aprovechó la distracción para intentar huir. Sin embargo, el sujeto accionó el arma en repetidas ocasiones, provocándole la muerte, para después huir del lugar.

Después de tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar a Cindy “N” por su probable participación en el delito de homicidio, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en su contra.

Al cumplimentarse ese mandato judicial, la investigada fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Juez. Tras el análisis de la información presentada por la Fiscalía estatal, la Autoridad Jurisdiccional determinó vincularla a proceso por el delito de homicidio.

Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para las averiguaciones complementarias. Cindy “N” debe ser considerada inocente hasta que una autoridad competente determine lo contrario. No obstante, en caso de encontrarse responsable de los hechos, podría alcanzar una condena de hasta 90 años de prisión.

Comentarios

comentarios