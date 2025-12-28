Fiscalía del Edoméx vincula a tres sujetos por homicidio calificado en Chicoloapan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de tres sujetos identificados como Francisco Eduardo «N», Alejandro «N» y Joel «N», por su probable participación en un homicidio calificado. Un juez decretó la prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre en un establecimiento comercial con razón social «El Soldado», ubicado en la colonia Bosques de Chicoloapan, municipio del mismo nombre. Según la investigación ministerial, los detenidos, junto a otros dos sujetos, habrían arribado al lugar. Uno de ellos, ya plenamente identificado, aparentemente dio la orden de agredir a la víctima que se encontraba en el interior del local.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por la autoridad judicial.(Foto: SSEM)

Inmediatamente después, el sujeto identificado como «El Toro», junto con uno de los ahora vinculados a proceso, ingresaron al local y, sin mediar palabra, dispararon contra la víctima. Las heridas sufridas le provocaron la muerte. Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron del sitio.

Con base en los datos de identificación de los presuntos participantes, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada. Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

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