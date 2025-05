Fiscalía Edoméx acusa a 23 por despojo y extorsión en operación “Restitución”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continua con la Operación “Restitución” en el marco de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, como resultado de ello y de manera coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), así como del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno de Veracruz, fueron detenidos 11 sujetos y se ejercitó acción penal en contra de 12 más, todos ellos relacionados con el entorno de colusión y operación de los delitos de despojo y contra la propiedad que actualmente se combaten a través de esta estrategia derivada de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de las organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos” “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios. (Foto: especial).

Las indagatorias permiten establecer que los investigados llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos” avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos quienes conocían plenamente su origen irregular.

Para combatir estas prácticas criminales se puso en marcha la Operación “Restitución”, iniciativa permanente que tiene como objetivo perseguir los delitos relacionados con la propiedad, sus redes de apoyo criminal y atacar la complicidad de servidores públicos municipales y estatales en estas actividades ilícitas.

En el marco de esta Operación, en el periodo que comprende del 22 al 30 de mayo fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de 11 líderes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos”, o integrantes con relevancia en su estructura, entre ellos el también líder de la organización criminal autodenominada “Los Gastones”, así mismo se obtuvo audiencia de formulación de imputación en contra de tres notarios públicos, cuatro funcionarios o ex funcionarios municipales de las áreas de catastro y cinco servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Por lo que respecta a los detenidos relacionados con la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, esta Fiscalía identificó que valiéndose de su presencia armada y superioridad numérica, intimidaban a habitantes o poseedores de casas habitación, locales comerciales o incluso inmuebles desocupados o en aparente estado de abandono, de los que se apropiaban ingresando violentamente, los transgresores ocupaban para sí dichas edificaciones y exigían cantidades de dinero para devolverlas a sus víctimas. Actividades llevadas a cabo principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.

Por este motivo y como resultado de las investigaciones de la recientemente creada “Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles” fueron detenidos seis integrantes de la referida agrupación.

El 28 de mayo fue aprehendido José Carmelo “N”, uno de los principales operadores de estas actividades y a quien la víctima identificó como uno de los activos que junto con un grupo de 10 personas, se presentó en su domicilio ubicado en la colonia Conjunto Urbano, Valle San Pedro en el municipio de Tecámac. Con palabras amenazantes y altisonantes, el investigado realizó actos extorsivos al expresar “haber hija de tu p… m… bien claro te lo dijimos que sino pasabas la cuota, te íbamos a sacar de tu casa y vamos contra tu familia… del sindicato USON nadie se burla, así que te atienes a las consecuencias p…, te damos hasta las 12 para que tengas dicha cantidad”, además de advertirle a la víctima que, de no entregar la cantidad, ella y su familia serían desalojadas del inmueble.

El 26 de mayo fue aprehendida Gabriela “N”, quien el pasado 8 de octubre, junto con su pareja sentimental, aprovecharon la ausencia de la víctima para ingresar al domicilio ubicado en la colonia Unidad Obrero CTM, en el municipio de Ecatepec, cuando ésta regresó la encontró ocupada por la ahora detenida y otros sujetos quienes amagándola con armas de fuego le dijeron “no pongas una demanda, porque nosotros somos de la mera USON, tenemos un chin… de varo y podemos comprar la pi… ley, yo pisteo a todos esos perros. Te sales porque te sales y me dejas el terreno, ya es mío”, mediante estas amenazas lograron que la víctima les entregara 30 mil pesos sin que le devolvieran la propiedad.

Otros tres sujetos, quienes se identificaron como miembros de “USON”: Ulises “N”, Juan Alberto “N”, detenidos el 22 de mayo, y José Manuel “N”, aprehendido el 28 de mayo, son investigados por el delito de despojo. El 19 de febrero pasado, con apoyo de más de nueve sujetos, acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Ciudad Amanecer, del municipio de Ecatepec, donde amedrentaron con armas de fuego al propietario y lo obligaron a salir, edificación que ocupaban hasta la fecha de su detención.

El día de los hechos, los probables implicados habrían indicado a la víctima “…ya te dije que es mi casa, tengo papeles, vete a chi…, ya te dije que no te voy a enseñar nada, es mi casa, ábrete a la v… si no quieres que te vuele de un plomazo, ya me cansaste hijo de tu pu… mad…, todavía no crees que es mi casa, abrase a la v…, si te acercas otra vez voy a llamar a la policía y vas a tener muchos ped… muy cabr…”.

El 29 de mayo pasado fue detenida Daniela “N”, quien también se identificó como integrante de “USON”, fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de cohecho y es investigada por su probable participación en delitos de despojo y extorsión entre otros.

Por lo que respecta a la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”, las diligencias identificaron que, con apoyo del anterior gobierno municipal de Ecatepec, generaban supuestos alertamientos policiales derivado de reportes anónimos, a partir de ellos acudían a los lugares señalados a efecto de desocupar a los propietarios legítimos y entregarlos a integrantes del referido grupo u otras organizaciones con fachada de “sindicato”.

Como consecuencia de ello, detenían a los ocupantes de casas habitación y comercios para presentarlos ante la autoridad administrativa o el Agente del Ministerio Público, luego de ser liberados, los afectados volvían a sus domicilios sólo para advertir que estos se encontraban ocupados por el grupo criminal.

La Operación “Restitución” también logró la detención de Hugo Francisco “N”, el pasado 23 de mayo en el estado de Veracruz. Actualmente, este sujeto se encuentra recluido en el penal de Tenango del Valle, vinculado a proceso y con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es imputado por su probable participación en el hecho delictuoso de extorsión registrado en el mes de agosto de 2023, cuando “ordenó” a elementos de la policía municipal de Ecatepec realizar la detención ilegal de la víctima tras señalarla por el delito de despojo, acusación que, aunque resultó infundada, fue el medio para despojar a la víctima del inmueble que ocupaba, ubicado en la colonia Jardines de Morelos.

Según consta en la indagatoria, Hugo Francisco “N” exigió la cantidad de 300 mil pesos a cambio de devolverlo, motivo por el cual en los meses de septiembre y octubre del 2023, la víctima depositó la cantidad de 70 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre del imputado, sin embargo, no le devolvió la vivienda y en abril de este año, le exigió 50 mil pesos más, a cambio de no atentar contra su vida.

El probable implicado habría amenazado a la víctima al señalarle que ninguna autoridad se metería con él “ni con su jefe”, en alusión directa a la autoridad municipal, además le indicó a la víctima “…Te doy un mes para que juntes el dinero, voy a mandar a mi chavo por la lana, y si no la tienes por pu…, nada más por pen… te vamos a partir la m…y hacer un p…, del que te vas a acordar toda tu vida y puede que hasta se te quiten las ganas de andar de p… pidiendo tu casa…”

Otro de los grupos investigado por su relación con la comisión de diversos hechos delictivos en municipios como Ecatepec, Tecámac y Zumpango, es el autodenominado “Unión 300” y/o “Los 300”, cuyos integrantes son indagados por su participación en homicidios, venta de narcóticos, extorsiones a transportistas y comercios, robo con violencia y delitos contra la propiedad o despojo, derivado de las indagatorias se cuenta con información que permite establecer que esta organización contó con un entramado de protección encabezado por el más alto nivel de la pasada administración del Ayuntamiento de Ecatepec.

También se ha identificado que, con el objetivo de desviar las investigaciones en su contra, integrantes de “Unión 300” y/o “Los 300” se videograban cuando realizan actividades violentas como disparos de arma de fuego, extorsiones o robos y después los difunden señalando que fueron sujetos que pertenecen a grupos rivales con los que se disputan el control de actividades ilícitas.

El pasado 9 de marzo, elementos de las Fiscalías del Estado de México y de Veracruz detuvieron en el municipio de Tecolutla, a Luis “N” alias “El Conejo”, señalado como el líder de “Unión 300” y/o “Los 300”, actualmente recluido en un penal estatal y vinculado a proceso por extorsión. Tras su captura, diversos sujetos de confianza de alias “El Conejo” tomaron el control de las actividades ilícitas del grupo, uno de ellos es Alberto Eduardo “N” quien fue detenido el pasado 29 de mayo en Ecatepec y es indagado por su intervención, en grado de probabilidad, en ilícitos de despojo y extorsión en el marco de las acciones operativas de “Restitución”.

Por otra parte, las investigaciones también establecieron que la organización social autodenominada “Sindicato 22 de octubre” con presencia principalmente en Chalco, se apropia de forma violenta de viviendas desocupadas y de manera destacada de aquellas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad.

El pasado 26 de mayo elementos de la Fiscalía mexiquense dieron cumplimiento a orden de aprehensión en contra de Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio, alias «El Taz», integrantes del “Sindicato 22 de octubre”, por el hecho delictivo de despojo, ambos investigados habrían ingresado, junto con tres individuos, a una casa habitación ubicada en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, sin embargo, fueron agredidos por disparo de arma de fuego por la víctima, su madre identificada como Carlota “N” y otro de sus familiares, quienes habrían privado de la vida a dos de los cómplices de los ahora detenidos.

Cabe señalar que Víctor Heladio “N” alias “El Taz”, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde fue vinculado a proceso por el ilícito de extorsión por el cual fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Además de las organizaciones referidas, se identificó que grupos delictivos relacionados con ilícitos de alto impacto y considerados generadores de violencia, también participan en los delitos de despojo y contra la propiedad, es el caso de la organización delictiva autodenominada “Los Gastones” con presencia en los municipios de Chalco y Valle de Chalco, así como en alcaldías de la Ciudad de México.

Dentro de los despliegues operativos coordinados con autoridades federales y estatales, el pasado 3 de mayo, se logró la detención de Brandon Salvador “N” alías “El Gastoncito”, considerado como líder del grupo criminal autodenominado “Los Gastones”, este individuo se encuentra vinculado a proceso por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita y el pasado 26 de mayo le fue cumplimentada orden de aprehensión en reclusión por el delito de extorsión, ya que durante el mes de abril pasado, el investigado en compañía de otros sujetos, quienes portaban armas de fuego, se presentaron al domicilio de la víctima y le exigieron el pago de tres mil pesos mensuales con la finalidad de ofrecerle protección.

La víctima refiere que el investigado le señaló: “ya te estuvimos investigando, sabemos que vives sola con tu hija, también sabemos que te va bien en tu negocio, yo soy de ‘Los Gastones’ y controlo esta zona desde hace años. Te vamos a brindar protección, pero te costará tres mil mensuales, ya pasaron varios días hija de tu p… m… y no has pagado, te hemos buscado y te ha valido m…, si no pagas te vamos a matar, también a tu hija y te vamos a sacar de tu casa…”.

Resulta importante señalar que los detenidos referidos también se encuentran relacionados en diversos expedientes de investigación por el despojo de otros inmuebles y la comisión de delitos de alto impacto. Por su perfil criminal y motivos de seguridad, la Autoridad Judicial autorizó su internamiento en un distrito judicial diverso al del lugar de los hechos.

Como ya se señaló, “Restitución” busca identificar y desarticular entramados criminales que favorecen la comisión de delitos en agravio del patrimonio en la entidad. Es por ello que, la Operación se enfoca también a la complicidad de servidores públicos estatales o municipales, notarios, miembros de instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como actores políticos. Las investigaciones continúan.

Hasta este momento, las indagatorias han permitido que la Fiscalía Edoméx ejercite acción penal en contra de 12 integrantes de diversas instituciones, de quienes se tiene acreditado en grado de probabilidad que participaron en el entramado criminal.

A partir de la solicitud de audiencia se les formulará imputación a cinco servidores públicos del IFREM, dos directores de Desarrollo Urbano de los ayuntamientos de Coacalco y Lerma de las administraciones en curso, un ex Director de Catastro Municipal de Ecatepec quien desempeñó el cargo durante la pasada administración, así como una Jefa de Mercados Municipales de Chimalhuacán, todos ellos por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso de autoridad, en tanto que se formulará imputación en contra de tres notarios, dos de ellos con sede en el municipio de Toluca y uno en Ecatepec, por su probable intervención en el delito de falsificación de documento.

Las indagatorias permitieron establecer que servidores públicos del IFREM, registraron folios reales en favor de personas físicas distintas a los titulares legítimos de los derechos de esos bienes inmuebles, incluso a pesar de que la propia autoridad en comento habría suspendido trámites registrales toda vez que detectó la utilización de documentación apócrifa.

Por estos hechos, los días 12 y 13 de junio, se desahogará la audiencia de formulación de imputación sin detenido en contra de cinco servidores públicos de ese instituto, de los cuales dos se desempeñan como registradores, dos más como calificadores y uno con funciones de analista.

Es importante señalar que para el avance de las investigaciones y con el propósito de esclarecer los hechos, esta Fiscalía contó en todo momento con la coadyuvancia de las autoridades del propio IFREM.

Con respecto a los servidores públicos municipales investigados, se estableció que llevaron a cabo actos administrativos en el ámbito de sus atribuciones sin verificar los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos y el Código Financiero, ambos del Estado de México, y las audiencias de formulación de imputación sin detenido se llevarán a cabo los días 10, 16 y 17 de junio.

En el entramado criminal también se estableció en grado de probabilidad, hasta este momento, la intervención activa de tres Notarios Públicos del Estado de México, dos de ellos con sede en el Valle de Toluca y uno en el Valle de México, concretamente en Ecatepec. Entre los hechos por los que se les investiga están irregularidades en la expedición de poderes notariales o actos traslativos de dominio. Las audiencias de formulación de imputación sin detenido tendrán verificativo los próximos 16, 25 y 27 de junio.

A los probables implicados se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe resaltar que, como parte de las acciones de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, el 25 de abril de 2025, el Fiscal General dispuso la creación de la “Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles”, con el fin de agilizar las investigaciones que atenten contra la seguridad patrimonial de las personas, identificar a los legítimos propietarios o poseedores y preservar sus derechos el aseguramiento de bienes y restitución de los mismos.

Desde el 1 de abril hasta la fecha, las autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, han asegurado y se encuentran en proceso de restitución a sus legítimos poseedores y dueños, un total de 284 inmuebles de diversa índole, a los que deberán añadirse 60 más, que se intervendrán mediante técnicas de cateo e inspecciones durante los primeros días de junio, con lo que podrían sumar 344 propiedades en 34 municipios: Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Hueypoxtla, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalnepantla, Tultitlán, Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco y Zumpango.

