Fomenta Salud Edomex donación de sangre para contribuir a salvar vidas 

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, lleva a cabo diversas actividades de promoción para fomentar esta actividad altruista e invitó a la población para colaborar para salvar vidas con este componente biológico.

Concentra y aporta ISEM más del 65 por ciento de la sangre que es donada en la entidad.

Al conmemorar también la Semana Nacional del Donante de Sangre y sus Componentes, la dependencia indicó que, para la donación de este fluido, se debe tener más de 18 años, pesar más de 50 kilogramos, no estar embarazada, no haberse sometido a cirugías o dado a luz en un lapso mayor a seis meses y no haber recibido una vacuna en los últimos 30 días.

Otros requisitos son que, en el último año, no se hayan realizado tatuajes, perforaciones y sesiones de acupuntura, no padecer alguna enfermedad crónica, no ingerir medicamentos siete días antes de la donación y no consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de estupefaciente en las últimas 48 horas.

Una vez iniciado el proceso, al donante se le realiza una entrevista personal y confidencial para evaluar prácticas sexuales o factores de riesgo que puedan trasmitir enfermedades por esta vía.

Actualmente, el ISEM, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, concentra y aporta más de 65 por ciento de la sangre que es donada en la entidad, capacita a otras instituciones de salud, cuenta con seis bancos de sangre y 20 centros de colecta, en los que este componente es captado y analizado para ofrecerlo de manera segura.

Para atender la demanda en el segundo y tercer nivel de atención médica, se realiza análisis de las unidades de sangre para transfusión en los hospitales que así lo requieran, mismos que permiten garantizar la autosuficiencia de este fluido.

Los Bancos de sangre, precisó la dependencia, se encuentran ubicados en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, en Toluca, y en los Hospitales Generales “Dr. Salvador González Herrejón”, de Atizapán de Zaragoza, “Miguel Hidalgo”, de Tejupilco, “Gral. José Vicente Villada”, de Cuautitlán, y en el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, en Toluca, así como el Banco Regional de Sangre Ecatepec “Las Américas”.

A través del servicio de Trabajo Social, también se invita de manera permanente a personas que ya han realizado esta acción a convertirse en donadores habituales y, en el caso de las mujeres, pueden donar tres veces por año y los hombres hasta en cuatro ocasiones, en el mismo periodo.

Como parte del trabajo, se llevan a cabo acciones de promoción en 30 campus universitarios, así como recaudación en los bancos de sangre y centros de colecta del ISEM y se han programado actividades con diversas empresas del sector privado.

Finalmente, con el objetivo de incrementar la disposición de sangre en la entidad, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea invitó a la población a donar de manera voluntaria.

