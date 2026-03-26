Formula Itzel Pérez Ley de Desarrollo de las mipymes

La legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) propuso expedir la Ley Estatal de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (mipymes), cuyo objetivo es fomentar la creación de estas unidades productivas y brindar apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

A nombre de la bancada del PVEM, la legisladora Itzel Pérez Correa propuso expedir la Ley de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Foto: Especial).

La iniciativa, firmada por toda la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, busca también la habilitación de incubadoras de negocios en los centros de educación media superior y superior, que faciliten el establecimiento de empresas formales y competitivas, así como sentar las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas a su desarrollo, y para la participación estatal, municipal y de los sectores involucrados.

Al presentar la iniciativa durante sesión de la LXII Legislatura mexiquense, la congresista señaló la necesidad de un marco normativo que no solo reconozca la importancia de las mipymes sino que las respalde, les abra camino, les quite obstáculos y les permita crecer, pretende establecer los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas, instrumentos y actividades de fomento para la productividad y competitividad.

El proyecto legislativo plantea las bases para que la Secretaría de Desarrollo Económico elabore políticas con visión de largo plazo, que permitan elevar la productividad y competitividad estatal; promueve un entorno favorable para la competitividad; y fomenta una cultura empresarial con procedimientos, prácticas y normas que contribuyan a mejorar la calidad en sus procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente.

También fomentaría el acceso al financiamiento, la capitalización, el incremento de la producción, la constitución de nuevos negocios y la consolidación de los existentes. Igualmente promovería la compra de productos y servicios estatales competitivos por el sector público, personas consumidoras mexiquenses, inversionistas y compradores nacionales y extranjeros.

De igual forma, promueve condiciones para la creación y consolidación de cadenas productivas, así como esquemas de modernización, innovación y desarrollo tecnológico; impulsa la contribución de las empresas al desarrollo sustentable y equilibrado a largo plazo, y fomenta la cooperación y asociación entre negocios a través de sus organizaciones en los ámbitos estatal, regional y municipal.

Contempla la creación de un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para promover, analizar, evaluar y dar seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones en su apoyo en los ámbitos regional, municipal, estatal, nacional e internacional.

Se integraría por las personas titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, del Instituto Mexiquense del Emprendedor y de las secretarías de Finanzas; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y Cultura y Turismo; así como del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. También participaría la persona titular de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de cinco integrantes de asociaciones o cámaras estatales y cinco personas académicas especialistas en competitividad.

El proyecto refiere que, además de actualizar lo que considera “el rezago y olvido” de las políticas de desarrollo de los negocios, ayudaría a fortalecer la vinculación directa con los municipios, toda vez que, de acuerdo con la iniciativa, las microempresas son las más diversificadas, generan mayor número de empleos, son más flexibles en el mercado y ocasionan menor impacto ambiental.

El documento precisa que, si bien la Ley de Fomento Económico estatal contempla acciones para este sector, estas resultan insuficientes frente a la realidad actual, especialmente después de la pandemia, que afectó la fuerza laboral y empresarial de la entidad.

Por ello, se establece este ordenamiento como una alternativa legislativa que pretende incidir en el desarrollo estatal, en la política de empleo y producción, y, sobre todo, en la generación de ingresos para las familias y el propio estado.

En tribuna, la parlamentaria indicó que, en el Estado de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024), las mipymes emplean a cerca de 2 millones 754 mil personas y generan ingresos anuales por casi 26 mil millones de pesos. Es decir, subrayó, no son un sector más: son el corazón económico de la entidad.

En este sentido, añadió que cuando se habla de fortalecerlas, no se habla únicamente de impulsar la economía, sino de dignidad, estabilidad para miles de hogares y la posibilidad real de construir un futuro mejor.

A través de diferentes capítulos, se establecen objetivos, acciones y programas que encauzarán, darán rumbo y seguimiento a las mipymes, con el fin de fomentar su competitividad y desarrollo económico mediante mecanismos, programas y acciones que fortalezcan y promuevan la vocación regional.

También se prevén programas para su correcto desarrollo, considerando aspectos como fomento, capacitación, certificación e incubación; así como las funciones del Consejo Estatal, y la promoción, análisis, evaluación y seguimiento de los esquemas, programas e instrumentos de apoyo.

Además, se definen y establecen los apoyos a los que podrán acceder estas empresas, así como los mecanismos de verificación para garantizar el correcto funcionamiento y aplicación de los estímulos.

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