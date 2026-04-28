Fortalecen coordinación legislativa congresos de Edomex y Puebla

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura del Estado de México, sostuvo una reunión con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, en la que se invitó al legislador mexiquense y a las, le y los integrantes de la LXII Legislatura a participar en la próxima reunión de la Anomac (Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los Estados) a realizarse del 6 al 8 de agosto en el Congreso de Puebla.

El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, sostuvo un encuentro con el diputado Pavel Gaspar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla (Foto: Especial).

Durante el encuentro —realizado en la sede del Congreso del Estado de México, en Toluca— también se intercambiaron experiencias, visiones legislativas y coincidencias orientadas a fortalecer el trabajo parlamentario entre ambas entidades federativas.

Al encuentro también asistieron integrantes de la legislatura poblana, así como Javier Domínguez Morales, secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado de México, y Julio Leopoldo de Lara Valera, secretario General del Congreso de Puebla.

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