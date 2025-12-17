Francisco Vázquez asiste a la inauguración de Biblioteca del TRIJAEM

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, asistió a la inauguración de la Biblioteca y Centro de Documentación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), nombrada en honor a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y destacó que este espacio contribuirá al fortalecimiento de la legalidad, la investigación y la formación jurídica en la entidad.

La Biblioteca y Centro de Documentación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, fue nombrada en honor a la gobernadora Delfina Gómez (Foto: Especial).

Al acompañar al magistrado presidente del Trijaem, Gerardo Becker Ania, el legislador refrendó el compromiso de los poderes públicos con el fortalecimiento institucional, el acceso al conocimiento y la consolidación de la justicia administrativa en beneficio de la sociedad mexiquense.

Al evento también asistió la auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Liliana Dávalos Ham.

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