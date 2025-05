Francisco Vázquez descarta «cargada» en elección judicial

Ante las preocupaciones sobre la falta de visibilidad de los candidatos y candidatas en la próxima elección del Poder Judicial del Estado de México y la posible existencia de una «cargada» orquestada por Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, rechazó tal posibilidad.

Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Foto: Manuel Luna).

“Morena no puede participar por ser un partido, es una es un otro poder. Lo que quiero decir que por primera vez se está democratizando el tercer poder, ya está democratizado el Poder Ejecutivo, está democratizado el Poder Legislativo, hoy estamos democratizando el Poder Judicial, (…) creo que no hay y no puede haber cargada, ¿por qué? Porque ya la democracia hoy en el estado mexicano, simplemente estamos invitando a votar y estamos haciendo que la gente participe.”

Respecto a la poca visibilidad de los candidatos, atribuyó esta situación a que la ciudadanía aún no los conoce, ya que esta es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de esta naturaleza.

“No se ve porque no lo conocemos. No lo conocemos: la ciudadanía. Simplemente, todo el mundo piensa que un voto va a ser una boleta. No hay ni en una boleta hay hasta nueve votos, 12 votos vale cada boleta porque ¿Por qué? Porque vamos a votar así. Son seis boletas federales, son cerca de cuatro o cinco boletas dependiendo la región, dependiendo de los 18 distritos judiciales.”

Finalmente, el diputado reconoció que, si bien la ciudadanía aún no está familiarizada con los nombres de los candidatos o si son magistrados o jueces, y que la responsabilidad del Poder Legislativo es informar a la ciudadanía sobre cómo votar.

“Hoy es la responsabilidad de nosotros como Poder Legislativo es informar a la gente, decirle cómo va a votar y eso es lo que estamos haciendo, informarle cómo votar.

¿Por quién vote? Pues él que decida, pero hay que saber cómo votar, cuándo votar y eso es lo más importante, y hay que seguir cambiando este país democratizando el tercer poder que es el Poder Judicial”, concluyó.

