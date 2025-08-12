Francisco Vázquez respalda a la rectora de la Uaemex y el regreso a clases

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Vázquez Rodríguez, es positivo que la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) ya cuente con rectora, por lo que expresó su conformidad por el nombramiento de Martha Patricia Zarza Delgado, y su acercamiento con los estudiantes.

Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Foto: Especial).

«Qué bueno que ya tenemos rectora, está trabajando, está en contacto con los estudiantes», comentó.

Por otro lado, ante las recientes manifestaciones de estudiantes que exigen el fin del paro, también reconoció la importancia de escuchar a quienes desean regresar a las aulas.

«Me gustó mucho, lo tengo que decir, que haya estudiantes que quieran ir a clases, porque eso es muy siempre la contraparte es muy importante. Entonces, creo que hoy debemos de escuchar a todos. Se escucha a los que no querían o a los que estaban y hoy se debe escuchar a los que quieren.”

Finalmente señaló que, con el inicio del nuevo periodo, es positivo que la universidad cuente con una rectora en funciones y la participación de los estudiantes, elementos que, a su juicio, son necesarios para la educación en la entidad.

