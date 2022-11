Frases espectaculares

El partido político Morena ya empezó a contratar espacios publicitarios en espectaculares de Toluca rumbo a las elecciones del próximo año.

Los anuncios que venían exhibiendo en la carretera México-Toluca se los trajeron a esta capital para replicarlos en avenidas principales donde la leyenda es la siguiente: “No hay mafia que dure cien años ni mexiquense que lo resista”.

Habría que empezar por señalar que el lema es ingenioso si lo que se quiere es vincularlo con los dichos de López Obrador y su éxito como candidato para llegar a la presidencia de la república y en aras de que el mandatario sigue siendo popular. Sin embargo, no está de más señalar que no todos los habitantes del estado de México son nacidos aquí y tampoco no a todos les ha ido mal con los gobiernos, así que la publicidad por un lado se lee excluyente y, por otro lado, no se puede pensar por todos.

Además, ¿en dónde está la propuesta?, ¿cuál es la oferta de gobierno para el estado de México? Lo que es una realidad y está probada en encuestas es que los ciudadanos ya estamos cansados de los políticos y sus partidos que solo se pelean el poder y una vez en el gobierno no rinden resultados.

Convendría saber entonces, ¿qué se ha hecho en el gobierno y qué se está dispuesto a hacer en el estado de México, además de cómo?. Las frases acusadoras, libertinas o divertidas en imágenes de 12×5 metros solo impactan pero no aportan.

