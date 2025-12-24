Fraudes digitales, cierre de trámites y agenda social marcan la información previa a Navidad

1.⁠ ⁠La época navideña trae consigo un aumento considerable en los fraudes digitales, cargos no reconocidos y de manera reciente los llamados “paquetes fantasma” por lo que la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros prevé un incremento de hasta el 44 por ciento en los fraudes digitales que se realizan durante la segunda quincena de diciembre.

2.⁠ ⁠Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social así como el Centro de Internamiento para Adolescentes tendrán menús especiales durante las celebraciones de Nochebuena y de Año Nuevo.

3.⁠ ⁠Ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en Toluca, el ayuntamiento de Toluca mantiene apoyo directo a las personas en situación de calle a través del Refugio Temporal Invernal.

4.⁠ ⁠Será este 24 de diciembre cuando los vendedores de Nochebuenas alcancen su punto cumbre en ventas. Reportan que este año fue una buena temporada comercial ya que más del 70 por ciento de personas que preguntaron por nochebuenas realizaron mínimo una compra.

5.⁠ ⁠El gobierno estatal llama a la población a ejercer acciones sencillas con la intención de disminuir el uso de electricidad durante las fiestas decembrinas y con ello cuidar del medio ambiente además de evitar incrementos en el gasto familiar.

6.⁠ ⁠Este 31 de diciembre vence el plazo para que los automovilistas con placas de circulación que terminen en nueve y cero, realicen la segunda verificación semestral de sus vehículos, pero también es la fecha límite para ponerse al corriente en esta obligación, ya que a partir del próximo mes de enero todos los vehículos deberán haber cumplimentado el proceso para circular sin hacerse acreedores a sanciones.

7.⁠ ⁠El diputado Maurilio Hernández afirmó que rescatar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios requiere una reforma profunda sin afectar el esquema mutualista. Señaló adeudos, retos actuariales y el aumento de pensionados, y destacó un subsidio estatal superior a 21 mil millones de pesos para 2026.

8.⁠ ⁠Morena mantiene su postura a favor de la no reelección rumbo a 2030. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Francisco Vázquez, afirmó que es una definición partidista respaldada por la ciudadanía y con reglas claras para aspirantes en 2027.

9.⁠ ⁠La mañana de este martes al menos una persona resultó lesionada derivado de una explosión relacionada con la fabricación de artículos pirotécnicos en un inmueble de San Diego de los Padres Cuexcontitlán, en la zona norte de Toluca.

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