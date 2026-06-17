Fresero Jr viene por la Copa del Gimnasio Agustín Millán el próximo viernes 26 de junio

La rivalidad entre Fresero Jr y Pierroth Jr, ambos luchadores está en su punto máximo y se está gestando para un retiro contra retiro, aunque el contrato oficial aún no se ha firmado.

Foto: Arturo Pérez.

Hay que recordar que Fresero Jr. retó directamente a Pierroth Jr. a un duelo de apuestas de retiro tras meses de acaloradas disputas, exigiendo que estamparan sus firmas en un contrato.

Recientemente, el enfrentamiento en la Arena del Valle: La condición de Pierroth Jr. fue clara: si Fresero Jr. lograba ganarle en su mano a mano, él firmaría la lucha de apuestas definitiva. Sin embargo, la lucha terminó con una victoria para Pierroth Jr. gracias a una traición y la espalda de Demonio Infernal.

Debido a este desenlace, el contrato de apuesta no se firmó y un lastimado Fresero Jr. tuvo que ser trasladado a la enfermería, manteniendo en suspenso el choque definitivo.

Es importante notar que el luchador que actualmente rivaliza con Fresero Jr. mantiene el legado y nombre de la leyenda, ya que el original Pierroth Jr. (Norberto Salgado) tuvo que retirarse permanentemente de la lucha libre tras sufrir un derrame cerebral debilitante en 2008.

Por lo pronto, Fresero Jr se prepara para la Copa del Templo de la lucha libre a celebrarse el viernes 26 de junio en un cuadrangular de “poder a poder” contra DMT Azul, Texano Jr y Pig Destroyer. En lo que será un duelo donde no hay fovoritos, por lo que el público asistente saldrá ganando en esa velada luchistica. Se informó que la función es con causa para la Cruz Roja Delegación Toluca.

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