Fue difícil tomar la decisión de separarme del cargo: Claudia Sheinbaum

Para Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno con licencia de la ciudad de México, la esencia del cambio de la cuarta transformación es profundizar la democracia en México, por lo que al interior de su partido se realizará una encuesta como siempre ha sido, para definir a la persona que coordine los Comités por la defensa de la cuarta transformación donde participan cuatro morenistas, un petista y una persona del PVEM, por lo que en esencia dijo frente a sus simpatizantes en el municipio de Tecámac, que llegan unidos para la transformación hacia el 2024 y todas las personas firmaron un documento, aunque para ella fue difícil tomar la decisión , ante el encargo ciudadano de encabezar el gobierno capitalino.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno con licencia de la ciudad de México (Foto: redes CSP).

“Fue difícil tomar la decisión de separarme del cargo porque finalmente soy electa por el pueblo de la ciudad de México, e hice una encuesta en la ciudad y le pregunté a la gente qué opinaba de que dejara el encargo de jefa de gobierno, y empezar a caminar el país para la coordinación nacional de la defensa de la transformación, y el 70% de los habitantes de la ciudad me dijo: Claudia camina por el país para defender la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Para Sheinbaum lo primero tiene que ser la continuidad de la cuarta transformación pues, no puede haber marcha atrás a lo que han logrado.

“Quiere decir que los gobiernos no deben mirar como los de antes, a los que más tienen, a los de arriba, que los gobiernos tienen que mirar por el que menos tiene, tienen que mirar por el humilde; y no es humilde porque así lo desee, si no por el sistema que no ha permitido el desarrollo, por eso, esencia del humanismo mexicano: por el bien de todos primero los pobres”.

Agregó que no debe haber pueblo rico gobierno rico con pueblo pobre lo que significa que no deben de regresar los gobiernos corruptos, que el dinero del pueblo es del pueblo y quedó atrás el gobernante que utilizaba recursos para aviones presidenciales, camionetas, beneficio personal o el de su familia y el de su camarilla; los gobiernos, aseguró, deben de ser austeros y el gobernante debe vivir en la justa medianía.

Finalmente aseveró que el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, pues qué sentido tiene ser presidente municipal, diputado, senador, gobernador o presidente de la República, si el poder no se pone al servicio de los demás y en particular del que menos tiene; “quien no entienda eso es porque se sube al papel de su nombramiento y se marea, nosotros no, tenemos los pies bien puestos en la tierra y sabemos que el poder es para ponerlo al servicio de los demás”.

