Fuertes lluvias provocan inundaciones en municipios del Valle de Toluca

Las fuertes lluvias registradas recientemente han provocado inundaciones significativas en diversas zonas del Valle de Toluca, según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, apoyada por las cámaras de videovigilancia del C5 Edoméx.

Las autoridades identificaron encharcamientos en puntos específicos de los municipios de Toluca, Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Metepec, Zinacantepec y Chapultepec.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad exhorta a la población a extremar precauciones al conducir y a manejar con cuidado en las zonas afectadas. Se recuerda a los ciudadanos que, ante cualquier emergencia relacionada con las inundaciones, pueden comunicarse al número 9-1-1.

