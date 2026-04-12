Fugas de gas y cortocircuitos causan el 70% de incendios en zonas urbanas

El 70% de los incendios en zonas urbanas se originan por cortocircuitos o fugas de gas LP alerto la Asociación Mexicana de Protección contra incendios.

(Foto: Especial)

En temporada de incremento de temperaturas, esto se vuelve un punto que debe ser vigilado principalmente dentro de los hogares, con el objetivo de evitar siniestros y que esto afecten la vida y el patrimonio de las familias.

Al momento no se tiene una regulación obligatoria para exigir sistemas de detección de gas y monóxido de carbono en unidades habitacionales, lo cual afecta no solamente a las familias en donde pueda haber un imprevisto, sino a conjunto residenciales o zonas habitacionales completas.

La AMPCI indicó que tras periodos largos de ausencia, los accidentes pueden presentarse de manera mucho más frecuente, por lo que es indispensable atender cualquier falla y dar mantenimiento preventivo en las instalaciones.

Al momento la mayor parte de las viviendas en el país se encuentra desprotegida ante este tipo de percances, apenas alrededor de solamente el 7% cuenta con un seguro para este tipo de imprevistos, lo que incluye no solamente la infraestructura o el patrimonio de las familias, incluso la vida de las mismas.

Algunas de las acciones que es indispensable aplicar, es la verificación de la hermeticidad de las válvulas de paso, el estado de los pilotos antes de la manipulación de equipos eléctricos, la ventilación de espacios cerrados, sobre todo, después de un periodo largo de ausencia y evitar generar cualquier chispa o encender luces hasta confirmar olfativa amente que no hay fugas

Maribel Pérez, Presidenta del Consejo asegurador mexicano señaló que se busca pasar de una postura reactiva ante un desastre a acciones de defensa para la población mexiquense en materia de prevención, adicional a esto es importante tener los números de emergencias cercanos para cualquier accidente o necesidad de atención por parte de los cuerpos de rescate.

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