Funciones de teatro podrían tener público en octubre: especialistas

Mediante un encuentro virtual, un grupo de profesionales realizaron el conversatorio “Artes escénicas y coronavirus: reflexiones para el futuro inmediato” en el que se expusieron las condiciones por las que atraviesan las artes escénicas; así como el panorama que se prevé ante el retorno paulatino de las actividades culturales.

Brasil, Colombia, España y México se encuentran en la lista de los 12 países con mayor número de muertes por Coronavirus, por lo que las medidas para un regreso seguro a los espacios de actividades culturales deberán cumplirse de forma estricta (Foto: cultura.gob.mx).

Especialistas de Brasil, España, Colombia y México expusieron los retos a los que el público y los creadores, principalmente de teatro, se han enfrentado con el retorno de las funciones en algunos países. Tal es el caso de España, en donde el regreso a los teatros inició el pasado 17 de junio con 30 por ciento de la capacidad del recinto y con el paso de las semanas, las autoridades han permitido un mayor aforo.

Al respecto, Jorge Culla, miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España, Intendente de los Teatros del Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial y director de festivales culturales, considera que más allá de la implementación de las medidas sanitarias un problema importante es el de la compra de boletos para acudir a algún espectáculo cultural.

“La toma de temperatura se convierte en una medida que a la gente le gusta, comprobar que el que va adelante o el que va detrás de él no tiene fiebre, luego (está la aplicación) de geles con alcohol, ese tema yo creo que está gestionado bastante bien y la gente lo ha entendido, la gente lo agradece.

El segundo problema con el público es el costo de las localidades; en este momento hay mucha gente que no quiere gastar, ya no digo los que no pueden gastar, sino los que no quieren gastar. Sin embargo, sí que siguen ejerciendo el ocio yendo a restaurantes, saliendo a terrazas, lo cual tenemos que ser claros, estar en un teatro es mucho más seguro que estar en una terraza tomando una cerveza.

En los teatros no hemos tenido casos o contagios o circunstancias especiales”, explicó Jorge Culla quien aseguró que sobre el escenario y en los teatros se toman todas las medidas de seguridad. Sin embargo, considera que la prevención es un tema de responsabilidad, es decir, lo que cada uno de los actores o asistentes a las funciones hacen después de salir de un teatro; se trata de una responsabilidad individual en la vida diaria.

En el caso de México, las funciones de teatro a penas se han retomado a través de presentaciones transmitidas por streaming desde algunos teatros. Al respecto, Ángeles Castro, directora general adjunta del Centro Nacional de las Artes, adelantó que hasta el momento se prevé que tanto las obras de teatro como los conciertos de orquestas puedan tener público hasta en octubre próximo, privilegiando los espacios abiertos.

“Nosotros suponemos que podremos tener público más o menos en octubre. Todavía no va a ser posible, todo va a depender de las indicaciones de las autoridades de en la Secretaría de Cultura federal. Vamos a tratar de utilizar en principio los espacios abiertos”, señaló.

André Heller-Lopes, director artístico del Teatro Municipal de Río de Janeiro, fue otro de los participantes del conversatorio. Respecto a la situación en Brasil, especificó que hace apenas unos días el gobierno de aquel país dio luz verde para reabrir cines y teatros con aforo limitado. Sin embargo, en el caso de la actividad teatral se han planteado cinco fases para regresar poco a poco los recintos. Primero serán transmisiones de videos previamente grabados, posteriormente se realizarán algunas actividades para música de cámara y posiblemente en diciembre se podría presentar una ópera pero todo aún sin público.

“Es un plan que cambia, cada día tenemos una novedad. Si esto funciona se cambia a las orquesta de cámara, esto pensamos sería en noviembre cuando, quizá, las cosas estarían más claras pero todo eso sin público y en diciembre tendríamos un espectáculo, una ópera sin coro, pero sólo son planes”.

Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, Colombia, reiteró que en los teatros se implementará un protocolo sanitario para convertirlos en lugares seguros y reiteró que se trata una responsabilidad entre público, recintos y artistas.

Brasil, Colombia, España y México se encuentran en la lista de los 12 países con mayor número de muertes por Coronavirus, por lo que las medidas para un regreso seguro a los espacios de actividades culturales deberán cumplirse de forma estricta, siendo una responsabilidad compartida para el personal, elenco y público.

