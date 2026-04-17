Fundación acompaña a 10 sobrevivientes de ataques con sustancias químicas en Edomex

Carmen Sánchez, activista y representante de la fundación “Carmen Sánchez MX” informó que, en el estado de México, hay al menos 10 mujeres sobrevivientes de violencia química, no sólo con ácido, sino también con otras sustancias, quienes son acompañadas por la fundación.

Carmen Sánchez, activista y representante de la fundación “Carmen Sánchez MX” informó que, en el estado de México, hay al menos 10 mujeres sobrevivientes de violencia química (Foto: Especial).

“Esto no quiere decir que sean las únicas, porque recientemente me enteré que la Defensoría Pública está acompañando un caso. Y eso nos ayuda muchísimo porque para la fundación sin recursos y sin el acompañamiento de diputadas, de diputados, de instituciones, se vuelve insostenible. Entonces, el saber que las instituciones empiezan a acompañar a las mujeres, para nosotras es una gran ayuda”, señaló.

Explicó que la fundación trabaja principalmente con mujeres sobrevivientes de ataques con ácido y sustancias químicas, aunque también ha acompañado a hombres que han intervenido en defensa de víctimas.

De acuerdo con la activista, todos los casos que acompañan han sido perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. En el estado de México, únicamente tres casos han obtenido sentencia. Uno de ellos es el de Martha Ávila, en Naucalpan, donde el agresor fue condenado a siete años por tentativa de homicidio y posteriormente expulsado del país. Otro caso reciente derivó en la detención de un agresor en Oaxaca, quien fue trasladado a la entidad y actualmente enfrenta proceso judicial.

Añadió que muchos casos no continúan debido a que las víctimas desisten de denunciar o por la falta de acompañamiento institucional. Por ello, la fundación impulsa la reclasificación de estos delitos como tentativa de feminicidio, ya que frecuentemente se minimizan como lesiones.

Actualmente, 25 estados del país han tipificado este delito en sus códigos penales e incorporado su reconocimiento en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recientemente, Baja California se sumó a esta lista.

“El estado de México hoy tiene la oportunidad de tocar la ley de víctimas para garantizar el derecho a la salud de todas nosotras”, concluyó.

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