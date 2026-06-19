Ganaderos frenan al gusano barrenador para evitar escalada en el precio de la carne

La alerta por gusano barrenador se mantiene en fase preventiva (Foto: Especial).

Javier Reyes Escamilla, presidente de la Unión Ganadera del Centro-Norte del Estado de México, señaló que se han generado monitoreos, sistemas de alerta y medidas de higiene para controlar la situación, por lo que actualmente los casos vigentes son muy contados.

La organización se ha dado desde el sector productivo de manera independiente, pues no se han tomado medidas oficiales para atender la problemática. Sin embargo, la proliferación de esta plaga puede afectar de manera significativa no solamente los ingresos de los productores, sino de forma directa el precio final que se da al consumidor.

Algunos de los gastos que se generan de manera directa son los incrementos en el costo para el traslado del ganado. Esto se debe a que se debe buscar que el transporte se realice sin sobresaturación, con lavados permanentes en el embarque y desembarque, y una revisión minuciosa para evitar la proliferación de la larva.

«La aplicación de medicamentos puede llegar hasta los 3,000 pesos por animal, más los honorarios de los médicos particulares que acuden para hacer la revisión en campo», explicó Reyes Escamilla.

La experiencia vivida en estados como Chihuahua y Puebla ha traído medidas indispensables en atención para los productores mexiquenses. Aunque la plaga ya se ha identificado en municipios como Jilotzingo, Jiquipilco y Almoloya de Juárez, la zona centro-norte del Estado de México se mantiene libre de contagios al momento.

El precio de la carne de res llega a alcanzar en algunos puntos de la zona centro hasta los 230 pesos por kilo en el caso del bistec. Por ello, el líder ganadero explicó que es indispensable mantener los controles con el objetivo de no encarecer los precios, protegiendo así no solo al productor, sino a toda la cadena de suministro.

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