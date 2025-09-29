Ganaderos demandan apoyo del Gobierno Federal para erradicar «gusano barrenador»

La crisis sanitaria que afecta a la ganadería mexicana debe acreditarse al abandono de programas exitosos de cooperación en materia de sanidad animal y vegetal, que habían operado de manera conjunta y satisfactoria los gobiernos de México y Estados Unidos. En la actualidad, urge estrechar un programa de cooperación que permita combatir y erradicar de manera urgente y eficiente la plaga del “gusano barrenador del ganado”, que, de no tomar medidas firmes, podría extenderse.

Entre los ganaderos existe preocupación por el cierre de la frontera norte a la exportación de ganado en pie y el ingreso de carne procesada de alto riesgo sanitario, principalmente desde Brasil y países centroamericanos (Foto: Especial).

Diversas organizaciones ganaderas del país, particularmente en el norte de México, han reportado pérdidas económicas por daños que el “gusano barrenador del ganado” podría causar al sector pecuario mexicano, estimadas en más de mil millones de pesos. Los gobiernos de ambos países deben mantener el intercambio de experiencias técnicas y científicas para garantizar la sanidad de especies pecuarias y agrícolas, con beneficios sociales, económicos y científicos.

Los ganaderos mexicanos esperan que el Gobierno Federal dé la importancia social y económica que representa el sector pecuario nacional y no espere la postura de las autoridades sanitarias estadounidenses frente a este problema que afecta principalmente a México. Hace más de 30 años, cuando México y Estados Unidos se declararon libres del “gusano barrenador”, se cerraron las plantas productoras de moscas estériles en Chiapas, sin prever la necesidad de reactivarlas ante un eventual rebrote.

Estas moscas depositan sus huevecillos en las heridas de los animales; las larvas causan daños graves en la salud y productividad del ganado, provocando baja de peso, muerte prematura de becerros y medidas emergentes para engordadores y exportadores.

En lo que va de 2025, se ha importado a México más de 70 mil toneladas de carne en cortes, equivalente a casi 200 mil cabezas de ganado, afectando el equilibrio del mercado nacional. México exporta anualmente alrededor de un millón de cabezas de ganado a Estados Unidos gracias a la calidad y sanidad de su ganadería. Sin embargo, la invasión del “gusano barrenador” proveniente de Centroamérica y el Caribe ha llevado al gobierno norteamericano a cerrar su frontera hasta erradicar la plaga, afectando mercados y la economía del sector pecuario nacional.

Comentarios

comentarios