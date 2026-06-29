Garantiza Ricardo Moreno orden y seguridad en mercado Aviación-Autopan

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que se mantendrá el orden y la seguridad en el mercado Aviación-Autopan pues es una zona donde cada viernes concurren comerciantes y consumidores, de tal manera que se aplican acciones de vigilancia y también inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normas en favor de la población.

Los comerciantes deben cumplir también con el pago de sus derechos directamente al Ayuntamiento.

El alcalde destacó recordó que las organizaciones vinculadas al comercio deben cumplir con sus obligaciones administrativas y pagar sus derechos ante las áreas correspondientes del Gobierno municipal, ello con el propósito de continuar con la mejora de la zona.

Señaló que las organizaciones de comerciantes tienen la obligación de cumplir con el pago de sus derechos y ninguno de sus miembros puede quedar exento de atender el cumplimiento de estas obligaciones.

Ricardo Moreno destacó que su gobierno mantendrá la presencia policial en el mercado Aviación-Autopan con el objetivo de preservar el orden, garantizar la seguridad y liberar el circuito interior de comerciantes ambulantes, ya que esta vialidad fue diseñada para el tránsito y operación del transporte público.

Asimismo, destacó que todos deben respetar los espacios confinados para la seguridad y vigilancia así como aquellas zonas que están identificadas para el tránsito peatonal, de tal forma que no pueden instalarse ni llevarse a cabo actividades comerciales, pues representan riesgo para los consumidores y visitantes.

Mencionó que se mantendrán los operativos implementados en la zona contempla cada viernes con patrullajes preventivos, control del tránsito vehicular y presencia permanente de elementos de la Policía Municipal en los accesos y alrededores del mercado.

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