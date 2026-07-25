Gecko leopardo desarrolla tumores de forma natural y podría ser clave en investigación del cáncer

Investigadores de Reino Unido, Italia y Estados Unidos revelaron que el gecko leopardo con la mutación genética «lemon frost», que lo distingue por su color blanco y amarillo, desarrolla tumores de la piel de manera natural en el 80 por ciento de los casos, ofreciendo un modelo único para estudiar el cáncer.

Los investigadores reconocieron que el tamaño reducido de la muestra y la baja pureza de los tumores fueron limitaciones, y el siguiente paso será ampliar el número de ejemplares y aplicar técnicas de secuenciación de células individuales para profundizar en el estudio. (Foto: Especial)

Los científicos, de las universidades de Nottingham, Birmingham, Marquette, Florida y Trieste, publicaron su trabajo en la revista BMC Biology, donde proponen a este reptil como alternativa a los animales de laboratorio clásicos para investigar la enfermedad. El gecko lemon frost tiene una mutación que lo condena a desarrollar tumores de forma natural, a diferencia de los ratones de laboratorio en los que los tumores deben inducirse artificialmente.

El estudio comparó el ADN de los tumores con el de tejidos sanos del mismo animal para encontrar cambios genéticos que aparecen en las zonas enfermas y no en las sanas. Los resultados mostraron que los tumores tuvieron entre 30 y 36 por ciento de células afectadas y un número de mutaciones parecido al de tumores humanos, detectándose mutaciones compartidas como una puntual en el gen TBP y una fusión entre IARS1 y RNF213. Los tumores se expanden con rapidez y regresan incluso después de ser retirados mediante cirugía, lo que los hace especialmente relevantes para estudiar la recurrencia y propagación del cáncer.

Los iridoforomas que desarrollan estos geckos son tumores de células pigmentarias que se propagan de forma agresiva, y la desorganización de los filamentos de actina apareció como un rasgo clave detrás de su capacidad para propagarse. Brandon Hastings, uno de los coautores, afirmó que la investigación demuestra la importancia de mirar a través del árbol de la vida en busca de respuestas para comprender mejor enfermedades como el cáncer. Las alteraciones en el ADN del gecko afectan procesos similares a los del cáncer humano, lo que lo posiciona como una pieza clave en la búsqueda de nuevas respuestas.

El doctor Matías Blaustein, del CONICET, opinó que el gecko no reemplazará a los ratones en el laboratorio, pero sí aportará un complemento clave, ya que desarrolla tumores espontáneos que se propagan de forma agresiva, cubriendo puntos ciegos de los modelos tradicionales. Los investigadores reconocieron que el tamaño reducido de la muestra y la baja pureza de los tumores fueron limitaciones, y el siguiente paso será ampliar el número de ejemplares y aplicar técnicas de secuenciación de células individuales para profundizar en el estudio.

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