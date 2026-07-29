GEM anuncia segunda fase para cambios de escuela y nuevos ingresos a educación básica 2026

El gobierno del estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, abrirá la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 dirigida a madres, padres y tutores que requieran realizar cambios de escuela o registrar a niñas, niños y adolescentes que no participaron en el proceso ordinario de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027, cuya convocatoria puede ser consultada en: https://secti.edomex.gob.mx/sites/secti.edomex.gob.mx/files/files/convocatorias/2026/CONVOCATORIA_SEGUNDA_VUELTA_SAID_SECTI.pdf.

La convocatoria está dirigida a quienes requieran cambio de plantel o no realizaron el proceso ordinario de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027, la cual puede ser consultada en: https://secti.edomex.gob.mx/sites/secti.edomex.gob.mx/files/files/convocatorias/2026/CONVOCATORIA_SEGUNDA_VUELTA_SAID_SECTI.pdf (Foto: Especial).

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que este proceso garantiza el acceso a la educación básica con criterios de equidad, transparencia y atención a las necesidades de las familias mexiquenses; el trámite podrá realizarse del 6 al 26 de agosto.

La convocatoria contempla tres modalidades de atención: del 6 al 12 de agosto podrán solicitar traslado las y los estudiantes inscritos en grados intermedios de escuelas públicas; del 13 al 19 de agosto se atenderán las solicitudes de cambio de plantel para quienes realizaron su preinscripción durante el periodo ordinario del SAID, y del 20 al 26 de agosto podrán registrarse las y los aspirantes que no participaron en dicho proceso para ingresar a primero, segundo o tercero de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria.

Las solicitudes serán atendidas conforme a la disponibilidad de espacios en cada plantel educativo. Para realizar el trámite, las familias deberán consultar la convocatoria, reunir la documentación correspondiente y efectuar su registro exclusivamente a través del portal https://edomex.gob.mx.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación invita a madres, padres y tutores a consultar la convocatoria, así como los requisitos y el calendario del proceso, y recuerda que el trámite es personal y gratuito.

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