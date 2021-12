GEM apoya a mexiquenses que estudian en el extranjero

Con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos de alto nivel en la entidad, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), otorgó apoyo económico a 42 estudiantes mexiquenses que se encuentran realizando sus estudios de posgrado en el extranjero, con una inversión de más de medio millón de pesos.

Brinda, a través del Comecyt, apoyo económico a 42 estudiantes que se forman en instituciones educativas de diversos países (Foto: Especial).

“Por instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo, en 2021 lanzamos la Convocatoria Apoyos a Estudiantes Mexiquenses en el Extranjero Comecyt-Edoméx, con la finalidad de fomentar la transferencia de conocimiento a través de la impartición de seminarios o talleres virtuales de cinco horas aproximadamente, por parte de estudiantes que están realizando sus estudios de posgrado en el extranjero, dirigidos a estudiantes de instituciones educativas de esta entidad”, comentó el director General del Comecyt, Bernardo Jorge Almaraz Calderón.

Mencionó que, como resultado de esta convocatoria, en sus dos promociones, se logró que 42 mexiquenses en el extranjero dictaran 57 ponencias, teniendo como audiencia a más de 3 mil 300 estudiantes inscritos en 57 instituciones de educación superior de control estatal, así como organismos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Cabe señalar que los estudiantes podían dictar hasta tres ponencias recibiendo un monto de 10 mil pesos por seminario, los cuales versaron sobre distintas áreas estratégicas para la entidad, como Química, Agroalimentos, Salud, Automotriz, Desarrollo Sustentable y Tecnologías de la Información.

Entre las instituciones educativas en el extranjero en las que estudian los ponentes están Arizona State University, National Taiwan University of Science and Technology, University of Alberta, Concordia University, The Delft Institute for Water Education, Conservatorio Di Milano, Groningen University y Universidad Federal de Toulouse, University of Guelph.

Además, Universidad de Hildesheim, Stiftung Universität Hildesh, University of Groningen, Central European University, Fachhochschule Dortmund, University of Applied Sciences, Université de Montréal, Universidade Federal Do Ceará, University of Southampton, Universität Wien y el Institut National de la Recherche Scientifique (Inrs), entre otras.

Con estos apoyos, la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo reitera su respaldo y apoyo para los estudiantes mexiquenses que se forman académicamente en el exterior del país, impulsando así la generación del conocimiento y de formación de recursos humanos de alto nivel para la entidad, al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones mexiquenses.

