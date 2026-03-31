GEM avanza 60% los trabajos de desazolve en Periférico Norte

El gobierno estatal registra un avance del 60 por ciento en los trabajos de desazolve en el Periférico Norte, como parte de las acciones integrales para mejorar la infraestructura vial y prevenir inundaciones en esta importante arteria del Valle de México.
A través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se han retirado mil 900 metros cúbicos de azolve, es decir, lodo y basura, equivalente a llenar 45 albercas caseras; los trabajos se realizan con el apoyo de 35 elementos de Grupo Tláloc.
Dicha acción es producto de las labores de limpieza en pozos de visita, bocas de tormenta, rejillas y desazolve, lo que contribuye a la optimización del funcionamiento de la red de drenaje del Periférico Norte y la Autopista México-Querétaro en ambas direcciones. Con ello, se previenen inundaciones y mejora la infraestructura hidráulica en la zona.
Las labores se han efectuado de manera nocturna en coordinación con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli para evitar congestionamientos y se han realizado con el apoyo de maquinaria pesada como equipos hidroneumáticos tipo vactor, camiones tipo cisterna y de volteo.
Estas acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y se integran al proyecto de reconstrucción del Periférico Norte cuyo avance es del 80 por ciento, enfocado en la repavimentación, balizaje, colocación de luminarias y poda.
Con este proyecto, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de trabajar en favor de la seguridad, movilidad y bienestar de la población.