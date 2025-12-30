GEM avanza como referente nacional en donación y trasplante de órganos y tejidos

En materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, el gobierno del estado de México, se consolidó en 2025 como un referente a nivel nacional, al donar, a través del Banco de Tejidos del Estado de México, más de 12 mil centímetros cuadrados de tejido amniótico, 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para pacientes quemados, así como 235 tejidos corneales y tejido diverso, en beneficio de personas de 16 estados del país.

El Banco de Tejidos benefició a personas de 16 estados del país y recibió el Premio Anual del Distintivo Anticorrupción 2025 por el “Código Tejiendo Vidas” (Foto: Especial).

Lo anterior se informó durante la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETEM), encabezada por Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud estatal, quien destacó que, derivado de estos resultados, el Banco de Tejidos recibió el Premio Anual del Distintivo Anticorrupción 2025, otorgado por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM).

La distinción fue concedida por la implementación del “Código Tejiendo Vidas”, una herramienta orientada a prevenir la corrupción en la procuración, procesamiento, conservación y suministro de tejido humano. Gracias a este mecanismo, durante el año que está por concluir se donaron más de cinco mil centímetros cúbicos de chips de hueso esponjoso, más de cinco mil centímetros cuadrados de piel y más de dos mil centímetros cúbicos de matriz ósea, de los cuales el 90 por ciento fue destinado a hospitales públicos.

Durante la sesión del CETEM también se consolidaron acuerdos relevantes, como la puesta en marcha de la campaña “Niñez con riñones sanos: identificación precoz de signos de alarma y detección oportuna de enfermedad renal”, dirigida a capacitar a médicos generales, residentes y pediatras de hospitales municipales y generales; el fortalecimiento de una plataforma permanente de capacitación del Código Vida, así como el enriquecimiento de la Plataforma del Registro Estatal de Donantes.

Finalmente, se entregaron tres reconocimientos: dos al titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), Carlos Rincón Partida, por la integración de la Plataforma del Registro Estatal de Donantes, y uno más al Coordinador Hospitalario de Donación del Hospital General de Zona No. 197 de Texcoco, de la Representación Estatal Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los casos exitosos alcanzados gracias a su gestión.

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